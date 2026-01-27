Qué significa que los oídos te zumben al correr y cuándo tienes que ir al médico

El ejercicio de alta intensidad provoca una fluctuación en la presión arterial. Si esta sube de forma repentina, los delicados vasos sanguíneos del oído interno pueden verse afectados, generando ese pitido agudo.

oidos, ejercicio Este problema tiene relación con un desajuste en el oído interno.

Además, el esfuerzo físico y la respiración forzada pueden generar cambios de presión en la cabeza. La trompa de Eustaquio, que conecta el oído medio con la garganta, puede no equilibrar esta presión correctamente, dejando esa sensación de "oído tapado".

Por último, y no menos importante, cabe mencionar que muchos corredores, sin darse cuenta, aprietan los dientes o tensan el cuello durante sprints o cuestas. Esta tensión mecánica se transmite directamente a la articulación temporomandibular (ATM), muy cercana al canal auditivo, lo que puede disparar ruidos internos.

Para prevenir estos zumbidos en los oídos, lo mejor es que sigas los pasos que se muestran a continuación:

Calentamiento progresivo: evita que el corazón pase de 0 a 100 de forma brusca.

Hidratación electrolítica: el equilibrio de sales minerales es clave para la salud del oído interno.

Controlar el volumen de los auriculares: escuchar música demasiado alta mientras corres aumenta la fatiga auditiva.

Cuándo acudir al médico por este síntoma

Si el zumbido persiste más de 30 minutos después de haber terminado el ejercicio, si es unilateral (solo en un oído) o si se acompaña de mareos intensos, es momento de buscar ayuda profesional.

Como puedes ver, el zumbido al correr es, en la mayoría de los casos, un termómetro de tu intensidad física durante el entrenamiento.