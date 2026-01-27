¿Qué significa?: guía para aprender a leer las banderas de los guardavidas en la playa

Los socorristas y bañeros están preparados para leer estas señales de la naturaleza y colocar la bandera correspondiente en la costa de la playa. En ocasiones, la playa está explotada de gente y cuesta un poco más ver a cada individuo; por eso es importante, como bañista, aprender qué significa cada color o diseño.

¿Qué significa y para qué se usa cada bandera de la playa?

Existen 6 banderines diferentes para indicar el comportamiento del mar. Normalmente, las banderas suelen estar en las casillas de los guardavidas, quienes además dan señales a los bañistas en caso de corrientes o chupones de resaca peligrosos.

Para tener un día de baño sin sobresaltos, hay que saber qué significa cada bandera de playa. Los guardavidas llevan a cabo un análisis del mar teniendo en cuenta pronóstico, viento, olas, corrientes de resaca y pozos en el interior. El estado del mar se chequea al menos tres veces al día.

La bandera celeste indica mar bueno y seguro para bañarse.

bueno y seguro para bañarse. La bandera roja y negra indica que el mar está peligroso.

está peligroso. Cuando los guardavidas colocan una bandera negra y amarilla en la playa , están indicando que el mar está dudoso.

, están indicando que el está dudoso. La bandera roja sin combinaciones es una señal de prohibición de baño.

La bandera blanca se usa cuando hay un niño perdido en la playa .

. Finalmente, la bandera negra con un rayo dibujado en blanco indica tormenta eléctrica. Cuando colocan esta bandera, hay que salir del mar y retirarse de la playa por seguridad.

¿Qué significa?: factores que vuelven peligroso al mar

Las tormentas eléctricas y las lluvias torrenciales son en sí un peligro cuando se trata de estar en la playa o el mar. La aparición de aguas vivas u otros animales también puede ser motivo de precaución.

Existe además un fenómeno muy común y peligroso que puede arruinar un día de disfrute: la corriente de resaca.

corriente de resaca en el mar Las corrientes de resaca chupan hacia el interior del mar a gran velocidad.

La corriente de resaca es una especie de chupón de mar y la causa de múltiples rescates en el agua. Estas corrientes te arrastran mar adentro y no tiene sentido luchar en su contra; la forma de salir es nadar hacia los costados.