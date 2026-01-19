Qué significa que tu perro sacuda su cabeza constantemente y por qué es algo negativo

La sacudida es un intento de aliviar la picazón, irritación o dolor intenso dentro del oído, comúnmente conocido como otitis. Otra de las señales que evidencian un problema es el rascado.

Sucede que el rascado excesivo puede causar heridas, mientras que el movimiento constante puede introducir objetos más adentro. Por eso, es importante la observación en tu mascota.

vomito, perro Si esto viene acompañado de otros síntomas, acude de inmediato al veterinario.

Una infección no tratada puede extenderse y volverse más grave, afectando el equilibrio o la audición de tu perro. Por ejemplo, algo que puede generarse es una otohematomas (acumulaciones de sangre en la oreja) o vasculitis (inflamación de vasos sanguíneos), que requieren tratamiento veterinario.

Pasando en limpio, las causas por las que tu perro puede sacudir su cabeza de manera excesiva son las siguientes:

Infecciones de oído (Otitis): bacterias o levaduras que prosperan en oídos húmedos o con alergias, causando enrojecimiento, mal olor y secreción.

bacterias o levaduras que prosperan en oídos húmedos o con alergias, causando enrojecimiento, mal olor y secreción. Alergias: alimentos o alérgenos ambientales que inflaman el canal auditivo.

alimentos o alérgenos ambientales que inflaman el canal auditivo. Cuerpos extraños: espigas de pasto, insectos o suciedad atrapados.

espigas de pasto, insectos o suciedad atrapados. Parásitos: ácaros del oído.

ácaros del oído. Traumatismos: lesiones por juegos o golpes.

El momento para ir a un veterinario

Si la sacudida de cabeza en tu perro se repite de forma constante y va acompañada de alguno de los siguientes síntomas, lo mejor será que acudas al veterinario de manera inmediata.