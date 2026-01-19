Inicio Sociedad Perro
Qué significa que tu perro sacuda su cabeza constantemente y por qué es algo negativo

Que tu perro sacuda su cabeza constantemente está lejos de ser un comportamiento normal. De hecho, está relacionado con una serie de problemas

Luciano Carluccio
Muchos son los dueños que, equivocadamente, naturalizan este comportamiento.

Muchos son los dueños que, equivocadamente, naturalizan este comportamiento.

El perro es una de las mascotas más populares de todo el mundo, y son muchos los dueños que se preguntan por muchos de sus comportamientos. Uno de ellos se da, por ejemplo, sacuden su cabeza de manera repetitiva.

Al reconocer este gesto, la primera pregunta es la de qué significa, y lo cierto es que puede parecer ser un gesto normal. Sin embargo, lo cierto es que está más relacionado con algo negativo.

perro, mascota
Muchas veces, los perros hacen este gesto para quitarse el agua.

Muchas veces, los perros hacen este gesto para quitarse el agua.

Qué significa que tu perro sacuda su cabeza constantemente

Que tu perro sacuda la cabeza constantemente generalmente indica una molestia o picazón en sus oídos y es negativo porque casi siempre señala un problema subyacente.

La sacudida es un intento de aliviar la picazón, irritación o dolor intenso dentro del oído, comúnmente conocido como otitis. Otra de las señales que evidencian un problema es el rascado.

Sucede que el rascado excesivo puede causar heridas, mientras que el movimiento constante puede introducir objetos más adentro. Por eso, es importante la observación en tu mascota.

vomito, perro
Si esto viene acompañado de otros síntomas, acude de inmediato al veterinario.

Si esto viene acompañado de otros síntomas, acude de inmediato al veterinario.

Una infección no tratada puede extenderse y volverse más grave, afectando el equilibrio o la audición de tu perro. Por ejemplo, algo que puede generarse es una otohematomas (acumulaciones de sangre en la oreja) o vasculitis (inflamación de vasos sanguíneos), que requieren tratamiento veterinario.

Pasando en limpio, las causas por las que tu perro puede sacudir su cabeza de manera excesiva son las siguientes:

  • Infecciones de oído (Otitis): bacterias o levaduras que prosperan en oídos húmedos o con alergias, causando enrojecimiento, mal olor y secreción.
  • Alergias: alimentos o alérgenos ambientales que inflaman el canal auditivo.
  • Cuerpos extraños: espigas de pasto, insectos o suciedad atrapados.
  • Parásitos: ácaros del oído.
  • Traumatismos: lesiones por juegos o golpes.

El momento para ir a un veterinario

Si la sacudida de cabeza en tu perro se repite de forma constante y va acompañada de alguno de los siguientes síntomas, lo mejor será que acudas al veterinario de manera inmediata.

  • Rascado intenso o lamido de orejas.
  • Mal olor o secreción.
  • Orejas enrojecidas, hinchadas o calientes.
  • Dolor al tocar la oreja.
  • Pérdida de equilibrio o caminar en círculos (posible vértigo).

