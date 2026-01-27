River rendirá homenaje a un héroe de Madrid en el Estadio Monumental

El momento no pasará desapercibido ya que en la previa del partido el mediocampista recibirá una placa y una camiseta de La Banda con su histórico número: el 26 (aunque también utilizó el 10). Además, los 85 mil espectadores que estarán en el Estadio Monumental aprovecharán para manifestarle el agradecimiento por los años compartidos y los títulos alcanzados.

El mediocampista de 36 años (los cumplió el 12 de enero) estuvo en dos ciclos en River; el primero comenzó en 2016 proveniente de Gimnasia y Esgrima La Plata donde, entre otros títulos, fue un jugador fundamental del plantel que se consagró en la Copa Libertadores 2018 en Madrid contra Boca Juniors.

A comienzos de 2021 decidió continuar su carrera en Atlético Mineiro donde estuvo dos años y en 2023 regresó al Millonario para dar inicio al segundo ciclo. A finales de 2025 en River decidieron no renovarle su contrato, por lo que llegó de manera libre al club que lo vio nacer: el Lobo de La Plata.

Nacho Fernández en Gimnasia Nacho Fernández regresó al Lobo después que River no le renovara.

River prepara otro homenaje después de Nacho

Pity Martínez convirtió el histórico tercer gol de River en Madrid que selló el 3 a 1 final con el relato inolvidable que estampó la frase "el taco no" y, al igual que Nacho Fernández, quedó libre a finales de 2025.

Luego de algunos momentos de incertidumbre en cuanto a cómo continuaría su futuro, finalmente firmó con Tigre; equipo que visitará a River en la séptima fecha del Torneo Apertura.

Allí se le realizará un homenaje al jugador mendocino que también recibirá una placa, la camiseta en un cuadro y la ovación de los hinchas del Millo.