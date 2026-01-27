Coco Gauff estalló de furia en el Abierto de Australia y las imágenes se viralizaron

En las imágenes se ve cómo la estadounidense, ganadora de dos títulos de Grand Slam (US Open 2023 y Roland Garros 2025), pasa por los pasillos del Rod Laver Arena y en un momento se frena para pegarle varias veces a la raqueta contra el piso.

Coco Gauff

Durante la conferencia de prensa post partido, Gauff no se mostró arrepentida por lo sucedido y explicó que le sirve “para desahogar mis emociones”. Además, detalló: “Simplemente me tomé el tiempo para hacerlo. No creo que sea malo. No intento hacerlo en cancha delante de niños ni cosas así. Si no hago estas cosas voy a ser irritable con la gente que me rodea, no quiere hacer eso, no se lo merecen”.