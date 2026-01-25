Abierto de Australia 2026: así serán los cruces de cuartos de final con Alcaraz y Djokovic

Embed - ALCARAZ VENCIÓ A PAUL Y SE METIÓ EN CUARTOS DEL ABIERTO DE AUSTRALIA | RESUMEN

En la próxima instancia, la cual nunca pudo superar, se enfrentará al local Alex De Minaur (6) quien venció de manera contundente al kazajo Aleksandr Bublik (10) por 6-4, 6-1 y 6-1.

Además, el alemán Alexander Zverev derrotó 6-2, 6-4 y 6-4 a Francisco Cerúndolo y se cruzará con el joven estadounidense Learner Tien quien venció de manera sorprendente por 6-4, 6-0 y 6-3 al ruso Daniil Medvedev.

Los cruces de cuartos de final en el Abierto de Australia 2026

Alcaraz vs. De Minaur y Zverev vs. Tien son los dos primeros cruces confirmados en los cuartos de final donde también tiene asegurada su presencia Novak Djokovic ante el retiro por una lesión abdominal de Jakub Mensik, su rival en octavos.

El serbio de 38 años pasará de ronda sin jugar y espera por el ganador entre el italiano Lorenzo Musetti y el estadounidense Taylor Fritz.

Finalmente, el otro cruce de cuartos será entre los ganadores de los dos partidos de este lunes a madrugada: Ben Shelton vs Casper Ruud y Jannik Sinner vs. Luciano Darderi.