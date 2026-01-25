Abierto de Australia 2026: así serán los cruces de cuartos de final con Alcaraz y Djokovic

El español Carlos Alcaraz, máximo favorito, venció en tres sets al estadounidense Tommy Paul y avanzó a los cuartos de final del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.
Carlos Alcaraz, máximo favorito, venció al estadounidense Tommy Paul y avanzó a los cuartos de final del Abierto de Australia.
El español Carlos Alcaraz, máximo favorito, venció en tres sets al estadounidense Tommy Paul y avanzó a los cuartos de final del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.
El número 1 del ranking ATP derrotó por 7-6 (6), 6-4 y 7-5 en un encuentro que se extendió durante 2 horas y 22 minutos ante el preclasificado 19 del torneo.
“Creo que en los Grand Slams siempre es genial ganar sin perder sets, ahorrando energía para la siguiente ronda. Creo que incluso es mejor para uno mismo, para la mente, tener una victoria tan grande contra Tommy Paul, ganando en tres sets. Te da mucha confianza de cara a los cuartos de final. Estoy muy contento con el nivel que jugué hoy y estoy emocionado por ver cómo va a ser en cuartos” afirmó el español tras el partido.
En la próxima instancia, la cual nunca pudo superar, se enfrentará al local Alex De Minaur (6) quien venció de manera contundente al kazajo Aleksandr Bublik (10) por 6-4, 6-1 y 6-1.
Además, el alemán Alexander Zverev derrotó 6-2, 6-4 y 6-4 a Francisco Cerúndolo y se cruzará con el joven estadounidense Learner Tien quien venció de manera sorprendente por 6-4, 6-0 y 6-3 al ruso Daniil Medvedev.
Alcaraz vs. De Minaur y Zverev vs. Tien son los dos primeros cruces confirmados en los cuartos de final donde también tiene asegurada su presencia Novak Djokovic ante el retiro por una lesión abdominal de Jakub Mensik, su rival en octavos.
El serbio de 38 años pasará de ronda sin jugar y espera por el ganador entre el italiano Lorenzo Musetti y el estadounidense Taylor Fritz.
Finalmente, el otro cruce de cuartos será entre los ganadores de los dos partidos de este lunes a madrugada: Ben Shelton vs Casper Ruud y Jannik Sinner vs. Luciano Darderi.