Dos propuestas turísticas nocturnas en Tupungato: Astroturismo y Senderismo de Luna llena

Astroturismo en el Cristo Rey

Cosmovisión Inca mediante observaciones astronómicas en vivo y con charlas a cargo de destacados divulgadores científicos. La actividad se desarrollará de 19.30 a 23h, sin costo, el punto de encuentro será a los pies del Cristo Rey - Ruta Provincial (RP) 86, Los Cerrillos.

La iniciativa está destinada a personas mayores de 14 años y se recomienda asistir con abrigo, también se puede llevar reposeras, mantas y mate.