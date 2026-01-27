Inicio Sociedad Tupungato
Dos propuestas turísticas nocturnas en Tupungato: Astroturismo y Senderismo de Luna llena

Tupungato propone experiencias de astroturismo y senderismo de luna llena para conectar con la naturaleza, el paisaje nocturno y la magia del cielo mendocino

Por UNO
La Municipalidad de Tupungato invita a disfrutar de estas experiencias de aventura el próximo sábado 31 de enero para conectar con el paisaje y la magia de la noche tupungatina.

Astroturismo en el Cristo Rey

Cosmovisión Inca mediante observaciones astronómicas en vivo y con charlas a cargo de destacados divulgadores científicos. La actividad se desarrollará de 19.30 a 23h, sin costo, el punto de encuentro será a los pies del Cristo Rey - Ruta Provincial (RP) 86, Los Cerrillos.

La iniciativa está destinada a personas mayores de 14 años y se recomienda asistir con abrigo, también se puede llevar reposeras, mantas y mate.

Senderismo de Luna Llena

Caminata guiada por los sinuosos senderos de Los Cerrillos, que permitirá apreciar la flora y fauna del lugar, realizando paradas en puntos panorámicos para contemplar el paisaje desde lo alto de los cerros, iluminados por la luna. La salida será a las 18.30h desde el inicio del Vía Crucis, RP 86 Los Cerrillos, la actividad también es gratuita y dirigida a mayores de 14 años.

Info e inscripciones

Para participar de Astroturismo y Senderismo, los interesados tienen tiempo de inscribirse hasta el viernes 30 de enero de 9 a 18h en el Informador Turístico (Av. Belgrano 1060) o mediante WhatsApp al 2622 520788.

