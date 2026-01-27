Ángel Romero reveló qué le dijo Riquelme para que sea nuevo refuerzo de Boca

El delantero Ángel Romero habló sin vueltas. El paraguayo, que se convirtió en uno de los refuerzos de Boca este martes junto a Santiago Ascacíbar, reveló qué le dijo el titular xeneize, Juan Román Riquelme, para convencerlo de sumarse al club.
Apenas arribó al aeropuerto Jorge Newbery, Romero dialogó con la prensa y mostró su entusiasmo por este nuevo desafío en su carrera.
“Es un desafío importante de mi carrera. Es lo que quería y lo que buscaba. Ojalá que nos vaya bien y poder darle alegría a la gente”, dijo el delantero.
"Vengo a ayudar al equipo, a aportar lo mío. Que apoyen como siempre lo hacen para ver a Boca campeón”, dijo.
“Fue todo muy fácil porque viniendo de Román y de Boca, seduce mucho al jugador", tiró.
“Me sorprendió el llamado de Juan Román. Nunca tuve la posibilidad de hablar así, tan cerca. Hablé con Óscar (su hermano, que también jugó en Boca), que está en contacto conmigo”, contó el paraguayo.
En cuanto a su estado físico, Romero fue sincero y explicó que necesitará un período de adaptación: “Físicamente me siento muy bien. Es diferente entrenar por separado y con el grupo. Me falta ritmo de juego, como ya comenzó el campeonato y hay partidos seguidos, voy a hablar con el profe para ponerme a punto lo más rápido posible”.
“Me toca estar en un equipo muy popular, uno de los más grandes del mundo”, cerró.