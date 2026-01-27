Ángel Romero reveló qué le dijo Riquelme para que sea nuevo refuerzo de Boca

"Vengo a ayudar al equipo, a aportar lo mío. Que apoyen como siempre lo hacen para ver a Boca campeón”, dijo.

Ángel Romero reveló qué le dijo Riquelme para que se sume a Boca

“Fue todo muy fácil porque viniendo de Román y de Boca, seduce mucho al jugador", tiró.

“Me sorprendió el llamado de Juan Román. Nunca tuve la posibilidad de hablar así, tan cerca. Hablé con Óscar (su hermano, que también jugó en Boca), que está en contacto conmigo”, contó el paraguayo.

Embed

En cuanto a su estado físico, Romero fue sincero y explicó que necesitará un período de adaptación: “Físicamente me siento muy bien. Es diferente entrenar por separado y con el grupo. Me falta ritmo de juego, como ya comenzó el campeonato y hay partidos seguidos, voy a hablar con el profe para ponerme a punto lo más rápido posible”.

“Me toca estar en un equipo muy popular, uno de los más grandes del mundo”, cerró.