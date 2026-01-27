Tragedia en la Patagonia: una turista murió al caer en una cascada del lago Nahuel Huapi.

Bariloche mujer accidente Silvana Garibaldi estaba próxima a cumplir 60 años y era licencia en Administración de Empresas, estaba de vacaciones. Foto gentileza a24.com

El hecho ocurrió en la tarde del lunes, pasadas las 19, en un lugar al que solo se puede acceder a traves de navegación y en el que muchos visitantes realizan descensos sobre la cascada como si fuera un tobogán, una práctica que está prohibida por las autoridades de Bariloche por razones de seguridad.

Tras el accidente, una de las personas que formaba parte del grupo, llamó al teléfono de emergencias 911 y en pocos minutos se activó el operativo de rescate, en el que intervinieron Prefectura Naval Argentina y otros organismos de emergencia.

Fuentes de la investigación, indicaron que la mujer, quien era licenciado en Administración de Empresas y estaba próxima a cumplir 60 años el 28 de febrero, quedó inconsciente tras el impacto.

Su pareja, de 57 años, intentó asistirla en el lugar realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar, mientras aguardaba la llegada de ayuda.

Pese a los esfuerzos realizados, la mujer falleció como consecuencia de las lesiones sufridas en la caída, mientras que las autoridades trabajaron para reconstruir las circunstancias del accidente.

En la madrugada de este martes, minutos después de la 1, culminó el operativo desarrollado en el lugar con la retirada del cuerpo por orden de la fiscal Silvia Paolini. El traslado se realizó primero por tierra hasta el lago Nahuel Huapi y, desde allí, por agua hasta la Bahía López donde la Policía Científica de Rio Negro desarrolló las pericias de rutina y el cuerpo fue llevado a la morgue local para practicar la autopsia.

Bariloche mujer tragedia Una mujer de 59 años murió al golpear la cabeza contra una piedra al caer en las cascadas del arroyo Frey, en Bariloche. Foto gentileza rionegro.com.ar

En su carrera profesional, Garibaldi desarrolló una extensa trayectoria en varias compañías de consumo masivo, servicios y consultoría. En la última etapa, había fundado su propia empresa, GVD Consulting, destava el sitio a24.com.

Desde la administración del Parque Nacional Nahuel Huapi recordaron que en ese sector está prohibido descender por la cascada debido al riesgo extremo existente. “Muchos visitantes realizan descensos sobre la cascada como si fuera un tobogán, actividad totalmente prohibida por extremas razones de seguridad”, señalaron en el comunicado.