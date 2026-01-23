Encontraron con vida al turista argentino que había desaparecido en el mar de Punta del Este

Un turista argentino de 58 años, que había sido reportado como desaparecido en Punta del Este (Uruguay) desde la noche del jueves, fue hallado con vida este viernes por la mañana tras un intenso operativo de búsqueda que se extendió durante más de 10 horas. Daniel Crisci fue localizado a unas seis millas náuticas mar adentro y trasladado a la costa por las autoridades uruguayas en buen estado de salud, aunque algo desorientado y con frío.
La desaparición y el operativo de búsqueda
El hecho comenzó cuando Crisci ingresó al mar a bordo de una moto de agua amarilla desde la zona de La Rinconada de Portezuelo, en Punta del Este, y no regresó a la costa en el horario previsto, lo que encendió las alarmas en su familia y entre quienes lo conocían.
La pareja del hombre realizó la denuncia alrededor de las 21:30 del jueves, tras no tener noticias de su paradero. Inmediatamente se activó un operativo coordinado por la Prefectura del Puerto de Punta del Este, que movilizó dos embarcaciones, aeronaves de la Aviación Naval y drones para rastrear el área durante la noche.
Durante la madrugada, las labores de búsqueda se complicaron debido a las condiciones del mar y el viento, que limitaron el uso de algunos medios de rescate. Aun así, los equipos continuaron con el foco puesto en localizar al argentino desaparecido.
El hallazgo y el estado de salud
Cerca de las 07:00 de la mañana de hoy, las autoridades avistaron a Crisci a unas seis millas náuticas de Piriápolis, aún sobre su moto de agua. El hombre se encontró en buen estado general de salud, aunque con signos de fatiga y frío por las horas que pasó expuesto en el mar.
Según las autoridades, al momento del rescate el hombre se negó inicialmente a abordar la embarcación de rescate, pero luego aceptó ser trasladado junto con su vehículo náutico hacia el puerto de Punta del Este, donde recibió asistencia inicial.
El operativo concluyó con éxito, y tras su llegada a tierra, Crisci declaró ante las autoridades uruguayas mientras se gestionaban los controles médicos correspondientes.