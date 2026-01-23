Encontraron con vida al turista argentino que había desaparecido en el mar de Punta del Este

Durante la madrugada, las labores de búsqueda se complicaron debido a las condiciones del mar y el viento, que limitaron el uso de algunos medios de rescate. Aun así, los equipos continuaron con el foco puesto en localizar al argentino desaparecido.

El hallazgo y el estado de salud

Cerca de las 07:00 de la mañana de hoy, las autoridades avistaron a Crisci a unas seis millas náuticas de Piriápolis, aún sobre su moto de agua. El hombre se encontró en buen estado general de salud, aunque con signos de fatiga y frío por las horas que pasó expuesto en el mar.

Hallaron con vida al turista argentino que estaba desaparecido

Según las autoridades, al momento del rescate el hombre se negó inicialmente a abordar la embarcación de rescate, pero luego aceptó ser trasladado junto con su vehículo náutico hacia el puerto de Punta del Este, donde recibió asistencia inicial.

El operativo concluyó con éxito, y tras su llegada a tierra, Crisci declaró ante las autoridades uruguayas mientras se gestionaban los controles médicos correspondientes.