Cuándo juegan Los Pumas en Mendoza: día, hora y TV del test match frente a Australia

El encuentro entre el seleccionado nacional y los Wallabies en el estadio Malvinas Argentinas será el sábado 5 de septiembre a las 18 y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.

Los-Pumas-Australia-1.jpg Los Pumas y Australia jugarán dos tests en Argentina.

Pese a no jugarse el Rugby Championship, durante el 2026 Los Pumas igual disputarán 6 partidos como locales: 3 por el flamante Nations Championship, uno ante los Springboks y dos encuentros ante los Wallabies. Un dato no menor es que 5 de los 6 encuentros serán en el interior del país.