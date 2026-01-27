Cuándo juegan Los Pumas en Mendoza: día, hora y TV del test match frente a Australia

La espera terminó, Los Pumas tienen fixture confirmado para el 2026 y volverán a Mendoza después de dos años para jugar contra Australia el segundo test match de la serie entre ambos equipos.
El encuentro entre el seleccionado nacional y los Wallabies en el estadio Malvinas Argentinas será el sábado 5 de septiembre a las 18 y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.
Pese a no jugarse el Rugby Championship, durante el 2026 Los Pumas igual disputarán 6 partidos como locales: 3 por el flamante Nations Championship, uno ante los Springboks y dos encuentros ante los Wallabies. Un dato no menor es que 5 de los 6 encuentros serán en el interior del país.
Los Pumas y Australia disputarán dos tests en Jujuy y Mendoza. El primero será el 29 de agosto en el Estadio 23 de agosto de Jujuy (a las 16), mientras que la revancha será una semana después en la provincia.
En cuanto a las entradas la UAR brindará próximamente más información sobre la venta, pero se adelantó que la misma será exclusiva a través de Ticketek.
