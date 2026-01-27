Inicio Ovación Rugby Los Pumas
Rugby internacional

Cuándo juegan Los Pumas en Mendoza: día, hora y TV del test match frente a Australia

Los Pumas tienen fixture confirmado para el 2026 y volverán a Mendoza después de dos años para jugar contra Australia

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los Pumas ya tienen día y horario para jugar en Mendoza.

Los Pumas ya tienen día y horario para jugar en Mendoza.

La espera terminó, Los Pumas tienen fixture confirmado para el 2026 y volverán a Mendoza después de dos años para jugar contra Australia el segundo test match de la serie entre ambos equipos.

El encuentro entre el seleccionado nacional y los Wallabies en el estadio Malvinas Argentinas será el sábado 5 de septiembre a las 18 y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.

Los-Pumas-Australia-1.jpg
Los Pumas y Australia jugarán dos tests en Argentina.

Los Pumas y Australia jugarán dos tests en Argentina.

Pese a no jugarse el Rugby Championship, durante el 2026 Los Pumas igual disputarán 6 partidos como locales: 3 por el flamante Nations Championship, uno ante los Springboks y dos encuentros ante los Wallabies. Un dato no menor es que 5 de los 6 encuentros serán en el interior del país.

Los Pumas y Australia disputarán dos tests en Jujuy y Mendoza. El primero será el 29 de agosto en el Estadio 23 de agosto de Jujuy (a las 16), mientras que la revancha será una semana después en la provincia.

En cuanto a las entradas la UAR brindará próximamente más información sobre la venta, pero se adelantó que la misma será exclusiva a través de Ticketek.

El calendario completo de Los Pumas para la temporada 2026

Como locales

  • 4 de julio Los Pumas vs Escocia – 16:00h – Córdoba (Nations Championship)
  • 11 de julio Los Pumas vs Gales – 16:00h – San Juan (Nations Championship)
  • 18 de julio Los Pumas vs Inglaterra – 16:00h – Santiago del Estero (Nations Championship)
  • 8 de agosto Los Pumas vs Sudáfrica – 16:00h – Buenos Aires, Vélez (Test-Match)
  • 29 de agosto Los Pumas vs Australia – 16:00h – Jujuy (Test-Match)
  • 5 de septiembre Los Pumas vs Australia – 18:00h – Mendoza (Test-Match)

Como visitantes

  • 6 de noviembre Los Pumas vs Irlanda (Nations Championship)
  • 14 de noviembre Los Pumas vs Italia (Nations Championship)
  • 21 de noviembre Los Pumas vs Francia (Nations Championship)
  • 27-28-29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres (Nations Championship)

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas