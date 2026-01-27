Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Primera Nacional

Federico Rasmussen dejará a Godoy Cruz y reforzará a Colón en el torneo de la Primera Nacional

El defensor de Godoy Cruz Federico Rasmussen tiene todo acordado para jugar en Colón de Santa Fe, el equipo que dirige Ezequiel Medrán

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Federico Rasmussen deja a Godoy Cruz para ir a jugar a Colón.

Federico Rasmussen deja a Godoy Cruz para ir a jugar a Colón.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Godoy Cruz se quedó sin un jugador importante para afrontar el torneo de la Primera Nacional. Se trata de Federico Rasmussen, que tiene todo encaminado para jugar en Colón de Santa Fe, el equipo que dirige Ezequiel Medrán, el ex DT de Gimnasia y Esgrima.

Mariano Toedtli Godoy Cruz.
Mariano Toedtli pierde a Federico Rasmussen, una pieza importante en Godoy Cruz.

Mariano Toedtli pierde a Federico Rasmussen, una pieza importante en Godoy Cruz.

La dirigencia del club sabalero llegó a un acuerdo para el préstamo del zaguero central. El jugador en los próximos días viajará a Santa Fe para firmar el contrato.

Federico Rasmussen es uno de los referentes de Godoy Cruz, donde jugó más de 100 partidos con la camiseta del Tomba.

Federico Rasmussen se reencontrará con Pier Barrios

Rasmussen se reencontrará con Pier Barrios y ambos podrían conformar una dupla central que supo tener muchos minutos juntos en la Liga Profesional en el Tomba.

En la última temporada el defensor fue parte del plantel del Tomba que descendió a la Primera Nacional, donde disputó 14 partidos en el Torneo Apertura, tres encuentros por Copa Sudamericana y nueve en el Torneo Clausura.

La partida de Federico Rasmussen se suma a la salida de Gonzalo Abrego, que se fue a San Lorenzo. Es otro de los futbolistas que deja Godoy Cruz tras el descenso a la Primera Nacional.

Federico Rasmussen será compañero de Ignacio Antonio y de Matías Muñoz, ex jugadores de Gimnasia y Esgrima.

El mercado de pases de Godoy Cruz

Los que llegaron

  • Camilo Alessandria (defensor)
  • Francisco Gerometta (defensor)
  • Esteban Burgos (defensor)
  • Federico Milo (defensor)
  • Brian Orosco (volante)
  • Wiliam Riquelme (delantero)

Los que volvieron

  • Roberto Ramírez (arquero)
  • Nahuel Brunet (defensor)
  • Juan Andrada (volante)
  • Martín Pino (delantero)

Los que se fueron

  • Guillermo Pol Fernández (volante)
  • Juan Escobar (defensor)
  • Leonardo Jara (defensor)
  • Walter Montoya (volante)
  • Maximiliano González (volante)
  • Maximiliano Porcel (volante)
  • Lucas Martínez Dupuy (delantero)
  • Santino Andino (volante)
  • Bastian Yáñez (delantero)
  • Agustín Auzmendi (delantero)
  • Franco Petroli (arquero)
  • Gonzalo Abrego (volante)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas