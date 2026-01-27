Federico Rasmussen dejará a Godoy Cruz y reforzará a Colón en el torneo de la Primera Nacional

Federico Rasmussen se reencontrará con Pier Barrios

Rasmussen se reencontrará con Pier Barrios y ambos podrían conformar una dupla central que supo tener muchos minutos juntos en la Liga Profesional en el Tomba.

En la última temporada el defensor fue parte del plantel del Tomba que descendió a la Primera Nacional, donde disputó 14 partidos en el Torneo Apertura, tres encuentros por Copa Sudamericana y nueve en el Torneo Clausura.

La partida de Federico Rasmussen se suma a la salida de Gonzalo Abrego, que se fue a San Lorenzo. Es otro de los futbolistas que deja Godoy Cruz tras el descenso a la Primera Nacional.

Federico Rasmussen será compañero de Ignacio Antonio y de Matías Muñoz, ex jugadores de Gimnasia y Esgrima.

El mercado de pases de Godoy Cruz

Los que llegaron

Camilo Alessandria (defensor)

Francisco Gerometta (defensor)

Esteban Burgos (defensor)

Federico Milo (defensor)

Brian Orosco (volante)

Wiliam Riquelme (delantero)

Los que volvieron

Roberto Ramírez (arquero)

Nahuel Brunet (defensor)

Juan Andrada (volante)

Martín Pino (delantero)

Los que se fueron