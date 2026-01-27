Tras habilitar la calle San Francisco de Asís, la Dirección de Vialidad Provincial arrancó con las obras de reencarpetado asfáltico en el ordenador vial del Parque de los Pueblos Originarios, ubicado en el parque San Martín. Las tareas que se realizarán en los próximos días serán siempre con el tránsito habilitado y reducido a media calzada.
Arrancaron las obras en un sector clave del parque San Martín y la calzada está reducida a la mitad
Los trabajos de Vialidad incluyen el reencarpetado asfáltico en el ordenador vial del Parque de los Pueblos Originarios, ubicado en el parque San Martín
La intervención prevé el reasfaltado de todo el intercambiador vial como así también las calles internas que tiene el espacio verde. Esta rotonda es crucial en esta zona del parque San Martín ya que vincula a la avenida del Libertador con los accesos a los estadios Malvinas Argentinas y Aconcagua Arena, el anfiteatro Frank Romero Day, el Ecoparque, el Cerro de la Gloria; y la UNCuyo y la Virgen de Lourdes a través de la avenida Champagnat.
Osvaldo Romagnoli, titular de la Dirección Provincial de Vialidad, explicó que “la obra se viene cumpliendo en tiempo, en forma y en calidad. Aquí, en la rotonda de los Pueblos Originarios, se ha hecho previamente un trabajo de fresado y reclamado que consisten en triturar y sacar el asfalto viejo”.
El titular de Vialidad adelantó cuál es la próxima obra en el parque San Martín
“Ahora -sumó Romagnoli- ya se empezó a colocar una liga bituminosa de color negro que es sobre la cual va la nueva carpeta asfáltica, lo que va a dejar todo el ordenador vial a estrenar y con un tiempo de durabilidad muy bueno porque se está haciendo un trabajo a conciencia, con la calidad y cantidad necesaria”.
El titular de la DPV destacó que “ya se finalizó el tramo de San Francisco de Asís y la rotonda de Las Churrasqueras, a la que solo le falta la demarcación y la cartelería que se colocarán al final, pero lo importante es que no solo se aplicó una carpeta nueva, sino que se hicieron obras aluvionales con alcantarillados que evitarán anegamientos de agua como ocurría hasta ahora. Además, se renovaron totalmente las banquinas”.
La obra es parte de la tercera etapa de la Ruta 99, cuyas dos primeras etapas, el circuito de El Challao y el de Papayos ya fueron finalizadas. Una vez terminada la renovación de la rotonda de Los Pueblos Originarios, la obra continuará con la reconstrucción de la avenida del Libertador hasta la rotonda del barrio La Favorita.
Fuente: prensa de Gobierno