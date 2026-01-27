Arrancaron las obras en un sector clave del parque San Martín y la calzada está reducida a la mitad

rotonda pueblos originarios parque san martin El tránsito siempre permanece habilitado y se corta la media calzada donde trabajan los obreros, por lo que hay que estar atentos.

El titular de Vialidad adelantó cuál es la próxima obra en el parque San Martín

“Ahora -sumó Romagnoli- ya se empezó a colocar una liga bituminosa de color negro que es sobre la cual va la nueva carpeta asfáltica, lo que va a dejar todo el ordenador vial a estrenar y con un tiempo de durabilidad muy bueno porque se está haciendo un trabajo a conciencia, con la calidad y cantidad necesaria”.

El titular de la DPV destacó que “ya se finalizó el tramo de San Francisco de Asís y la rotonda de Las Churrasqueras, a la que solo le falta la demarcación y la cartelería que se colocarán al final, pero lo importante es que no solo se aplicó una carpeta nueva, sino que se hicieron obras aluvionales con alcantarillados que evitarán anegamientos de agua como ocurría hasta ahora. Además, se renovaron totalmente las banquinas”.

La obra es parte de la tercera etapa de la Ruta 99, cuyas dos primeras etapas, el circuito de El Challao y el de Papayos ya fueron finalizadas. Una vez terminada la renovación de la rotonda de Los Pueblos Originarios, la obra continuará con la reconstrucción de la avenida del Libertador hasta la rotonda del barrio La Favorita.

