No es River: adónde jugará Cetré y será una baja importante en Estudiantes

El acuerdo todavía no está cerrado, pero las negociaciones se encuentran en una etapa avanzada.

La operación beneficia a Independiente Medellín, club que había transferido a Cetré a Estudiantes a cambio del 50% del pase. Así el equipo colombiano recibiría cerca de U$S 3 millones, aunque ese monto podría ajustarse dependiendo del cierre definitivo de la negociación.

Estudiantes tendrá una importante baja con la salida de Cetré

La posible salida de Cetré representa una baja sensible para Estudiantes. Desde su llegada en 2024, el extremo fue fundamental para el equipo: disputó 86 partidos, convirtió 12 goles, dio 11 asistencias y fue protagonista en la obtención de cuatro títulos.

En la última temporada sumó 42 encuentros, con seis tantos y cinco asistencias, aportando desequilibrio y presencia constante en el frente ofensivo.

River quiso sumar a Cetré, pero el jugador optó por otra propuesta.