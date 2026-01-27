Los hinchas de Gimnasia y Esgrima vivieron la previa ante San Lorenzo con mucho fervor

Embed

¡¡Jugamos en casa!!!", había anunciado Gimnasia y Esgrima de manera oficial, destacando el "esfuerzo, trabajo, compromiso y convicción" de las últimas horas para conseguir el visto bueno de la casa madre del fútbol argentino.

Se vio un colorido muy lindo en las tribunas, con la impresionante convocatoria de los hinchas del Lobo, que coparon el estadio, que lució como en las viejas épocas gloriosas.

Tras el arranque ganador ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, el Lobo se presentó frente a su gente en una noche que es histórica, ya que el sueño de ver al equipo en Primera se cumplió.

Este martes hubo muchos festejos en el estadio Víctor Legrotaglie, donde se celebró el ascenso a Primera División logrado en la final que Gimnasia y Esgrima le ganó a Deportivo Madryn en la cancha de Platense.

Desde el 5 de octubre del año pasado que el Mensana no juega de local, fue cuando le ganó 1 a 0 a Defensores de Belgrano, antes de la final por el ascenso ante Deportivo Madryn.

juan-ignacio-farajon-socio-gimnasia Juan Ignacio Farajón, el socio número 11 de Gimnasia y Esgrima, luce orgulloso su carnet.

