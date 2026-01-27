Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
La fiesta del lobo

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima vivieron la previa ante San Lorenzo con mucho fervor

Se vivió una verdadera fiesta en el estadio Víctor Legrotaglie en la previa del debut de Gimnasia y Esgrima ante San Lorenzo de local en Primera División

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Los hinchas de Gimnasia y Esgrima coparon el Parque.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Gimnasia y Esgrima este martes celebró su regreso a Primera División en condición de local ante San Lorenzo con una fiesta descomunal. El remodelado estadio Víctor Legrotaglie presentó una gtran convocatiria con los simpatizantes del Lobo que coparon la tribunas en el parque General San Martín.

Es un día histórico con el Lobo en Primera.

Juan de Dios González, ex jugador histórico de Gimnasia y Esgrima, posa con un amigo en el Legrotaglie.

La dirigencia trabajó con mucho esfuerzo para jugar en su estadio con las numerosas obras que realizaron.

¡¡Jugamos en casa!!!", había anunciado Gimnasia y Esgrima de manera oficial, destacando el "esfuerzo, trabajo, compromiso y convicción" de las últimas horas para conseguir el visto bueno de la casa madre del fútbol argentino.

Se vio un colorido muy lindo en las tribunas, con la impresionante convocatoria de los hinchas del Lobo, que coparon el estadio, que lució como en las viejas épocas gloriosas.

Tras el arranque ganador ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, el Lobo se presentó frente a su gente en una noche que es histórica, ya que el sueño de ver al equipo en Primera se cumplió.

Este martes hubo muchos festejos en el estadio Víctor Legrotaglie, donde se celebró el ascenso a Primera División logrado en la final que Gimnasia y Esgrima le ganó a Deportivo Madryn en la cancha de Platense.

Desde el 5 de octubre del año pasado que el Mensana no juega de local, fue cuando le ganó 1 a 0 a Defensores de Belgrano, antes de la final por el ascenso ante Deportivo Madryn.

Juan Ignacio Farajón, el socio número 11 de Gimnasia y Esgrima, luce orgulloso su carnet.

Cuándo fue la última vez que jugaron Gimnasia y Esgrima y San Lorenzo

Gimnasia y Esgrima y San Lorenzo jugaron por última vez en el Nacional de 1984, fue el 18 de marzo de ese años cuando igualaron 1 a 1 en el Malvinas Argentinas. El recordado Juan Gilberto Funes marcó para el Lobo y Jorge Rinaldi para el Ciclón.

