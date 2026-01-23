¿Qué viste primero? conocé tu cerebro y los rasgos de tu personalidad

Imaginativas.

Expresivas.

Disfrutan del arte y de la música.

Sensibles.

Comprensivos.

Además suelen ser personas que dan prioridad a la empatía por encima de la lógica. Probablemente sos una persona valorando la conexión humana por encima de la estructura.

Si viste el pez primero, es más probable que seas lógico, analítico y orientado al detalle. Es decir, que tu hemisferio izquierdo del cerebro es el que manda. Las personas ven primero el pez tienden a centrarse en objetos, patrones o estructuras antes que los elementos humanos o emocionales. Esto sugiere un cerebro atento a procesar datos, sistemas y hechos más que caras o emociones.

Estos individuos suelen ser:

Racionales.

Fundamentalistas.

Claros para resolver situaciones caóticas.

Notan detalles que otros pasan de largo.

Si viste primero el pez, lo más probables es que seas de las personas que piensan antes de actuar. Preferís los planes a la improvisación. Sin embargo, las situaciones emocionales pueden resultarte complejas.