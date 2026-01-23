¿Qué viste primero? conocé tu cerebro y los rasgos de tu personalidad

Las imágenes ambiguas, en las que se puede ver una u otra cosa según el observador, son un clásico. La más conocida es la copa de Rubin, en la que algunos ven primero el recipiente y otros en dos caras de perfil enfrentadas. En este caso se puede ver una niña o un pez. ¿Qué viste primero según tu cerebro?
¿Qué viste primero, la niña o el pez?
Si viste primero a la niña es probable que seas emocionalmente intuitivo, socialmente consciente y orientado a las relaciones. Las personas que primero reconocen a la chica tienden a tener un dominio del hemisferio derecho del cerebro. Esto significa que procesan el mundo más a través de la creatividad, la emoción y el pensamiento holístico. También refleja rapidez para notar expresiones humanas, emociones y señales sociales, lo que indica un profundo sentido de empatía e inteligencia emocional.
Estas personas suelen ser:
- Imaginativas.
- Expresivas.
- Disfrutan del arte y de la música.
- Sensibles.
- Comprensivos.
Además suelen ser personas que dan prioridad a la empatía por encima de la lógica. Probablemente sos una persona valorando la conexión humana por encima de la estructura.
Si viste el pez primero, es más probable que seas lógico, analítico y orientado al detalle. Es decir, que tu hemisferio izquierdo del cerebro es el que manda. Las personas ven primero el pez tienden a centrarse en objetos, patrones o estructuras antes que los elementos humanos o emocionales. Esto sugiere un cerebro atento a procesar datos, sistemas y hechos más que caras o emociones.
Estos individuos suelen ser:
- Racionales.
- Fundamentalistas.
- Claros para resolver situaciones caóticas.
- Notan detalles que otros pasan de largo.
Si viste primero el pez, lo más probables es que seas de las personas que piensan antes de actuar. Preferís los planes a la improvisación. Sin embargo, las situaciones emocionales pueden resultarte complejas.