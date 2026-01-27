Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Fútbol

Gimnasia merece más, pero iguala sin goles ante San Lorenzo

Gimnasia y Esgrima fue superior a San Lorenzo, pero no logró plasmar su supremacía en el marcador

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Gimnasia y San Lorenzo se miden en el Víctor LEgrotaglie.

Martín Pravata / Diario UNO

En el marco de la segunda fecha de la Zona A del torneo de la Liga Profesional, Gimnasia y Esgrima recibe a San Lorenzo en el estadio Víctor Legrotaglie. El duelo comenzará a las 20 y Ariel Penel será el árbitro encargado de manejar los hilos del encuentro.

Gimnasia y Esgrima
Gimnasia y Esgrima afronta su primer partido del año en el Víctor Legrotaglie.

Esuchalo EN VIVO por Radio Nihuil

El Lobo y San Lorenzo no se sacaron diferencias en el PT

La primera de riesgo, a los cinco minutos, fue para Gimnasia. Una serie de toques terminó con la pelota en los pies de Luciano Paredes. En el vértice del área el ex Maipú tiró un caño y sacó un violento remate que se fue por encima del arco defendido por Orlando Gill.

Un minuto más tarde, el dueño de casa volvió a avisar. Una escalada de Valentino Simoni terminó con el esférico, a la altura de la medialina, en los pies de Julián Ceballos. Tras recepcionar, el 19 disparó a colocar y el remate fue contenido, sin complicaciones, por el arquero de San Lorenzo.

Antes del cuarto de hora, el Lobo fue ampliamente superior a su rival. La más clara llegó en los pies de Ulises Sánchez, quien remató desde afuera del área. Cuando la pelota parecía que ingresba pegada al primer palo, Gill se estiró para rechazarla al córner.

De ese tiro de esquina, la pelota le cayó a Facundo Lencioni en la banda izquierda. Tras dejar al Pocho Cerutti en el suelo, sacó un centro que no pudo ser conectado por ninguno de sus compañeros.

Con el correr del juego, si bien no sufrió en su propio arco, Gimnasia fue bajando la intensidad que mostró durante los primeros minutos de juego. Pese a ello, el equipo de Broggi siguió siento el dominador de la pelota.

La primera aproximación para San Lorenzo llegó a los 38'. La pelota llegó al sector derecho del ataque y Ezequiel Herrera sacó un centro, con potencia, que cruzó toda el área del Mensana.

