Gimnasia merece más, pero iguala sin goles ante San Lorenzo

Un minuto más tarde, el dueño de casa volvió a avisar. Una escalada de Valentino Simoni terminó con el esférico, a la altura de la medialina, en los pies de Julián Ceballos. Tras recepcionar, el 19 disparó a colocar y el remate fue contenido, sin complicaciones, por el arquero de San Lorenzo.

Antes del cuarto de hora, el Lobo fue ampliamente superior a su rival. La más clara llegó en los pies de Ulises Sánchez, quien remató desde afuera del área. Cuando la pelota parecía que ingresba pegada al primer palo, Gill se estiró para rechazarla al córner.

De ese tiro de esquina, la pelota le cayó a Facundo Lencioni en la banda izquierda. Tras dejar al Pocho Cerutti en el suelo, sacó un centro que no pudo ser conectado por ninguno de sus compañeros.

Con el correr del juego, si bien no sufrió en su propio arco, Gimnasia fue bajando la intensidad que mostró durante los primeros minutos de juego. Pese a ello, el equipo de Broggi siguió siento el dominador de la pelota.

La primera aproximación para San Lorenzo llegó a los 38'. La pelota llegó al sector derecho del ataque y Ezequiel Herrera sacó un centro, con potencia, que cruzó toda el área del Mensana.

Datos del partido