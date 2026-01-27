Atentos hinchas de River: Stefano Di Carlo anunció una obra impresionante en el Monumental

Según lo detallado, la obra se apoyará en la construcción de una nueva estructura perimetral de columnas que permitirá sostener tanto la ampliación de las tribunas como el futuro techo. Sobre esa base se levantará una tribuna alta continua que unificará las actuales San Martín, Belgrano, Sívori y Centenario, formando una tribuna 360° que rodeará todo el estadio.

El estadio Monumental sumará 16 mil localidades

Esta nueva bandeja incorporará 16.000 localidades adicionales, todas destinadas a socios, con butacas de color rojo y blanco que formarán una “bandera 360” en lo más alto del Monumental. Además, la estructura permitirá la colocación de una cubierta que llegará hasta el límite del campo de juego y protegerá prácticamente a la totalidad del público, un cambio trascendental en la experiencia de quienes asisten al estadio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2016240340827558028&partner=&hide_thread=false El Presidente @stefanocdicarlo anuncia la obra de ampliación y techado del Estadio Mâs Monumental. pic.twitter.com/dE524y9wQu — River Plate (@RiverPlate) January 27, 2026

En su discurso, Di Carlo remarcó el fuerte sentido histórico del anuncio y subrayó que no se trata de un hecho aislado ni fundacional, sino de la continuidad de un proceso que lleva más de ocho décadas. En ese recorrido mencionó a figuras clave de la historia riverplatense como Antonio Vespucio Liberti, impulsor de la compra de los terrenos; José Julián Degrossi, responsable de la construcción inicial; y Enrique Pardo, quien completó el cierre de la herradura. Según expresó, esta nueva etapa es la prolongación natural de ese legado.

techado-estadio-monumental Así quedaría el estadio Monumental.

El presidente también puso especial énfasis en la continuidad política e institucional del club. Destacó el trabajo iniciado hace 12 años durante la gestión de Rodolfo D’Onofrio y continuado por Jorge Brito, etapa en la que se sentaron las bases para el actual proyecto. En ese sentido, señaló que la renovación integral del campo de juego durante la pandemia fue un punto de inflexión que permitió repensar el estadio y avanzar luego con un plan integral de obras.

Desde el punto de vista técnico, Di Carlo explicó que el diseño fue desarrollado a lo largo de un año junto a la compañía alemana SBP, reconocida a nivel internacional por haber participado en estadios icónicos de distintas partes del mundo. El trabajo contó además con la participación activa de Mariano Taratuty, vicepresidente del club, quien tuvo un rol central en el desarrollo del proyecto a lo largo de las distintas administraciones.