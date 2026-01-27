Independiente Rivadavia lo dio vuelta, le ganó a Huracán en el Ducó y es líder

huracan-independiente-rivadavia

La Lepra llegaba motivado para jugar con el Globo tras la victoria de local ante Atlético Tucumán.

Al minuto de juego Sartori estuvo cerca de poner el primero para la Lepra.

Un cabezazo de Fabio Pereyra acercaba peligro al arco defendido por Nicolás Bolcato.

El primer tiempo no era bueno, se jugaba con mucho diente apretado y era algo trabado.

Hasta que a los 39' el Globo metió un gran contragolpe, el ecuatoriano Oscar Cortés se escapó y habilitó a Caicedo, quien la empujó al gol.

En el complemento el Azul salió decidido a empatar el partido. A los 7' la Lepra "le pagó con la misma moneda" a su rival: en un contragolpe letal se escapó Matías Fernández y la pelota derivó en Gonzalo Ríos, quien envió un centro perfecto para el cabezazo de Sartori, quien puso el 1 a 1.

A los 20' el Azul lo dio vuelta: metió un tiro de esquina Matías Fernández y Studer marcó el 2-1.

Luego Ríos exigió una buena respuesta del arquero Galíndez.

La Lepra ganó y sigue muy sólido en este 2026.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Tras jugar con Huracán, la Lepra recibirá a Sarmiento el martes 3 de febrero a las 21.15, por la fecha 3 del certamen.