La galería de fotos de la vuelta de Gimnasia y Esgrima al Legrotaglie en Primera

Familias enteras vivieron con fervor la presentación del equipo de sus amores en la máxima categoría del fútbol argentino.

hinchas-gimnasia1 Los seguidores del Lobo están felices con su equipo en Primera. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El elenco orientado por Ariel Broggi, que venía de vencer a Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 1, de visitante, vivió una linda jornada.