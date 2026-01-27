La galería de fotos de la vuelta de Gimnasia y Esgrima al Legrotaglie en Primera
Los hinchas de Gimnasia y Esgrima disfrutaron del regreso de su equipo al Víctor Legrotaglie, por la segunda fecha del Torneo Apertura. El Lobo cayó ante San Lorenzo
Por UNO
Los hinchas de Gimnasia y Esgrima vivieron con pasión la vuelta de su equipo al estadio Víctor Legrotaglie, a pesar de la caída ante San Lorenzo. Fue el primer partido de local del Lobo en su vuelta a Primera, en un partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura.
Familias enteras vivieron con fervor la presentación del equipo de sus amores en la máxima categoría del fútbol argentino.
El elenco orientado por Ariel Broggi, que venía de vencer a Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 1, de visitante, vivió una linda jornada.
Es algo muy importante para el fútbol mendocino tener a dos equipos en Primera, a Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia. Aunque aún pesa la tristeza por el descenso de Godoy Cruz, el elenco que próximamente volverá a jugar en la Primera Nacional.
Al margen del resultado los hinchas del Lobo, "los famosos 33", como le llaman en la jerga futbolística, vivieron un día inolvidable, como se merecían, tras concretar un merecido ascenso para una institución que sigue creciendo.
Las fotos de los hinchas de Gimnasia y Esgrima en la vuelta a Primera: