Truco de hilos: cómo coser unas cortinas térmicas y evitar la entrada de calor en la casa

La costura es una actividad de casa con enormes beneficios. Partiendo del hecho de que al coser tu propia ropa puedes realizar modelos a medida, gusto y necesidad.
La costura en casa y cualquier truco de hilos puede ser muy beneficioso para la creatividad, la salud física y la salud mental. Cuando concentramos nuestra atención en un proyecto de costura, disminuimos el estrés, la ansiedad y logramos fijar nuestra mente en una sola actividad.
Además, la costura en casa favorece la motricidad de las manos, impulsa la imaginación, nos permite trabajar la paciencia, el autoestima y desafiarnos constantemente a nosotros mismos.
Paso a paso: un truco para confeccionar cortinas térmicas en casa
Para que una cortina sea térmica solo hace falta una buena tela, gruesa e impermeable. Elegir la tela para tus proyectos de costura en casa es un paso muy importante. Lo ideal es usar tela de blackout o cicap plástico de varias capas.
Puedes realizar este truco para cortinas de interior o cortinas de exterior. Las cortinas de exterior es mejor hacerlas removibles o enrollables por si hay tormenta y viento. Las cortinas de interior conviene hacerlas más lindas y elegantes con un corte clásico. A continuación te dejo un truco y su video para que puedas seguir mejor el paso a paso.
- Para comenzar con este truco de costura en casa, elige una tela blackout del color que mejor combine con tu casa.
- Toma las medidas de la ventana y el palo o barral. Realiza los moldes de papel tal como se ve en el video del truco para cortar perfectamente las telas.
- Realiza un dobladillo en los bordes con una costura recta a máquina y una aguja de medida grande.
- Realiza las pinzas y coloca los ganchos para luego unirlos a las argollas del barral. Otra opción es realizar directamente un dobladillo ancho y poner la cortina en el palo, aunque no queda tan prolijo.
Un truco de costura y algo más: errores comunes que cometemos al coser
- No elegir bien el hilo y las agujas que utilizamos para el truco puede ser un enorme problema. Una aguja equivocada daña las telas, daña la máquina y arruina el resultado final.
- No dejar un buen margen de costura ni surfilar las telas puede arruinar los proyectos.
- Para cualquier truco de costura en casa, por más chico que sea, es importante realizar moldes de papel y tomar medidas.