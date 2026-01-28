Truco de hilos: cómo coser unas cortinas térmicas y evitar la entrada de calor en la casa

Además, la costura en casa favorece la motricidad de las manos, impulsa la imaginación, nos permite trabajar la paciencia, el autoestima y desafiarnos constantemente a nosotros mismos.

Paso a paso: un truco para confeccionar cortinas térmicas en casa

Para que una cortina sea térmica solo hace falta una buena tela, gruesa e impermeable. Elegir la tela para tus proyectos de costura en casa es un paso muy importante. Lo ideal es usar tela de blackout o cicap plástico de varias capas.

Puedes realizar este truco para cortinas de interior o cortinas de exterior. Las cortinas de exterior es mejor hacerlas removibles o enrollables por si hay tormenta y viento. Las cortinas de interior conviene hacerlas más lindas y elegantes con un corte clásico. A continuación te dejo un truco y su video para que puedas seguir mejor el paso a paso.

Para comenzar con este truco de costura en casa, elige una tela blackout del color que mejor combine con tu casa. Toma las medidas de la ventana y el palo o barral. Realiza los moldes de papel tal como se ve en el video del truco para cortar perfectamente las telas. Realiza un dobladillo en los bordes con una costura recta a máquina y una aguja de medida grande. Realiza las pinzas y coloca los ganchos para luego unirlos a las argollas del barral. Otra opción es realizar directamente un dobladillo ancho y poner la cortina en el palo, aunque no queda tan prolijo.

Un truco de costura y algo más: errores comunes que cometemos al coser

coser Teniendo en cuenta estos errores, puedes evitarlos y evitar costuras indeseadas.