Costura

Truco de hilos: cómo coser unas cortinas térmicas y evitar la entrada de calor en la casa

Para evitar el ingreso de sol y calor en la casa, es posible realizar un truco de costura artesanal, sencillo y efectivo

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco para evitar que el calor ingrese a la casa: con un poco de tela. 

Existen algunas formas o trucos para evitar que el calor del verano ingrese por las ventanas. Particularmente, existe un truco de costura en casa para confeccionar unas cortinas térmicas muy efectivas, prácticas y bonitas.

La costura es una actividad de casa con enormes beneficios. Partiendo del hecho de que al coser tu propia ropa puedes realizar modelos a medida, gusto y necesidad.

costura
Además, al coser en casa ahorras dinero, reutilizas telas y aprovechas prendas viejas que ya no tenían uso.

La costura en casa y cualquier truco de hilos puede ser muy beneficioso para la creatividad, la salud física y la salud mental. Cuando concentramos nuestra atención en un proyecto de costura, disminuimos el estrés, la ansiedad y logramos fijar nuestra mente en una sola actividad.

Además, la costura en casa favorece la motricidad de las manos, impulsa la imaginación, nos permite trabajar la paciencia, el autoestima y desafiarnos constantemente a nosotros mismos.

Paso a paso: un truco para confeccionar cortinas térmicas en casa

Para que una cortina sea térmica solo hace falta una buena tela, gruesa e impermeable. Elegir la tela para tus proyectos de costura en casa es un paso muy importante. Lo ideal es usar tela de blackout o cicap plástico de varias capas.

Puedes realizar este truco para cortinas de interior o cortinas de exterior. Las cortinas de exterior es mejor hacerlas removibles o enrollables por si hay tormenta y viento. Las cortinas de interior conviene hacerlas más lindas y elegantes con un corte clásico. A continuación te dejo un truco y su video para que puedas seguir mejor el paso a paso.

  1. Para comenzar con este truco de costura en casa, elige una tela blackout del color que mejor combine con tu casa.
  2. Toma las medidas de la ventana y el palo o barral. Realiza los moldes de papel tal como se ve en el video del truco para cortar perfectamente las telas.
  3. Realiza un dobladillo en los bordes con una costura recta a máquina y una aguja de medida grande.
  4. Realiza las pinzas y coloca los ganchos para luego unirlos a las argollas del barral. Otra opción es realizar directamente un dobladillo ancho y poner la cortina en el palo, aunque no queda tan prolijo.

Un truco de costura y algo más: errores comunes que cometemos al coser

coser
Teniendo en cuenta estos errores, puedes evitarlos y evitar costuras indeseadas.

  • No elegir bien el hilo y las agujas que utilizamos para el truco puede ser un enorme problema. Una aguja equivocada daña las telas, daña la máquina y arruina el resultado final.
  • No dejar un buen margen de costura ni surfilar las telas puede arruinar los proyectos.
  • Para cualquier truco de costura en casa, por más chico que sea, es importante realizar moldes de papel y tomar medidas.

