Ariel Broggi después de la derrota de la derrota de Gimnasia y Esgrima: "El equipo dio la cara"

"Las sensaciones no terminan siendo buenas porque perdés, pero la verdad que el equipo dio la cara, un poco lo decía después del partido del otro día (ante Central Córdoba, donde el Lobo ganó 1 a 0), creo que a medida que pasen los partidos nos vamos a ir sintiendo cada vez mejor", dijo Broggi al resaltar que el Mensana necesita adaptarse a Primera después de jugar en la Primera Nacional.

ariel-broggi-gimnasia Ariel Broggi fue optimista con relación al futuro del Lobo. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Ariel Broggi destacó el primer tiempo que jugó Gimnasia y Esgrima

"Hoy creo que hicimos un gran primer tiempo ante un rival que viene jugando junto hace tiempo, que tiene un gran entrenador, pero bueno en una jugada adentro del área la terminamos pagando, pero la realidad que hay que quedarse también con lo bueno que hizo el equipo, con las cosas en un segundo partido donde no pudimos ensamblar a todos; los refuerzos terminan estando lejos físicamente con respecto a los jugadores que vienen entrenando desde el inicio de la pretemporada. Las sensaciones del equipo fueron buenas", enfatizó el DT del Lobo.