Ariel Broggi después de la derrota de la derrota de Gimnasia y Esgrima: "El equipo dio la cara"

El entrenador de Gimnasia y Esgrima, Ariel Broggi, destacó algunos aspectos positivos de su equipo en la conferencia de prensa que dio en el Víctor Legrotaglie, a pesar de la caída por 1 a 0 ante San Lorenzo de este martes, de local, por la segunda fecha del Torneo Apertura.
"Las sensaciones no terminan siendo buenas porque perdés, pero la verdad que el equipo dio la cara, un poco lo decía después del partido del otro día (ante Central Córdoba, donde el Lobo ganó 1 a 0), creo que a medida que pasen los partidos nos vamos a ir sintiendo cada vez mejor", dijo Broggi al resaltar que el Mensana necesita adaptarse a Primera después de jugar en la Primera Nacional.
Ariel Broggi destacó el primer tiempo que jugó Gimnasia y Esgrima
"Hoy creo que hicimos un gran primer tiempo ante un rival que viene jugando junto hace tiempo, que tiene un gran entrenador, pero bueno en una jugada adentro del área la terminamos pagando, pero la realidad que hay que quedarse también con lo bueno que hizo el equipo, con las cosas en un segundo partido donde no pudimos ensamblar a todos; los refuerzos terminan estando lejos físicamente con respecto a los jugadores que vienen entrenando desde el inicio de la pretemporada. Las sensaciones del equipo fueron buenas", enfatizó el DT del Lobo.
"Nosotros no pudimos convertir la cantidad de situaciones que tuvimos, San Lorenzo aprovechó su oportunidad, su momento", aclaró.
Por último dijo: "La derrota la atribuyo al gol, las áreas son importantes, un rival que tiene tanta jerarquía no necesita tantas situaciones de gol para llegar. Recuerdo una situación del primer tiempo, creo que fue un centro de Cerutti que pasó por adelante y la del gol. La efectividad de San Lorenzo hizo que nosotros nos vayamos sin nada".