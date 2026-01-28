Los usuarios de Netflix no deberían desperdiciar ni un minuto eligiendo qué ver en la plataforma. Es que tienen servida en bandeja una película de drama, suspenso y escenas subidas de tono que son impactantes y que vale la pena reproducir.
Netflix: una película que juega con los límites permitidos y lo más prohibido
La película holandesa de Netflix, una entrega que se transformó en la favorita de los usuarios, la está rompiendo entre todas las series y películas
Se trata de la película Siempre fiel, una producción holandesa de 2022 que derrocha sensualidad y pone pies para arriba una historia apasionada, que termina de una manera escalofriante.
Protagonizada por Bracha van Doesburgh y Elise Schaap, Siempre fiel persigue un relato atrapante, que tiene a dos amigas que mantiene relaciones extramatrimoniales, apoyándose mutuamente en el modus operandi para engañar a sus respectivos esposos. Sin embargo, la entrega se torna espeluznante cuando una de ella desaparece, agudizando el suspenso y drama en todo su esplendor.
Ideal para ver entre semana y ver tranquilo en casa, esta atrapante producción que tiene brillo propio entre todas las series y películas del catálogo, tiene una duración de 1 hora y 36 minutos y está disponible en Netflix desde mayo de 2022.
Netflix: de qué trata la película Siempre fiel
La trama de la película gira en torno a una historia de deseo, pasión, engaño y muerte. La jueza Bodil Backer (Bracha van Doesburgh) y su amiga Isabel Luijten se van e viaje a la ciudad belga de Ostende sin sus respectivos esposos.
Ambas están inmersas en una profunda atracción y tiene planes diferentes en su periplo, alejados de sus hombres. Bodil pasará unos días en una casa familiar que heredó, a la vez que Isabel disfrutara su estadía en un hotel.
Lo peor llega cuando Isabel desaparece de la faz de la tierra y los investigadores encuentran sangre en la entrada de la casa donde se encontraba su amiga Bodil.
Reparto de Siempre fiel, película de Netflix
- Bracha van Doesburgh (Bodil Backer)
- Elise Schaap (Isabel Luijten)
- Nasrdin Dchar (Milan Saber)
- Sophie Decler (Ann Van Passel)
- Gijs Naber (Luuk Luijten)
Tráiler de Siempre fiel, película de Netflix
Dónde ver la película Siempre fiel, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Siempre fiel se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Faithfully Yours se puede ver en Netflix.
- España: la película Siempre fiel se puede ver en Netflix.