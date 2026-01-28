Netflix: una película que juega con los límites permitidos y lo más prohibido

Ideal para ver entre semana y ver tranquilo en casa, esta atrapante producción que tiene brillo propio entre todas las series y películas del catálogo, tiene una duración de 1 hora y 36 minutos y está disponible en Netflix desde mayo de 2022.

netflix-siempre-fiel-pelicula La actriz Bracha van Doesburgh arrasa interpretando a Bodil Backer en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Siempre fiel

La trama de la película gira en torno a una historia de deseo, pasión, engaño y muerte. La jueza Bodil Backer (Bracha van Doesburgh) y su amiga Isabel Luijten se van e viaje a la ciudad belga de Ostende sin sus respectivos esposos.

Ambas están inmersas en una profunda atracción y tiene planes diferentes en su periplo, alejados de sus hombres. Bodil pasará unos días en una casa familiar que heredó, a la vez que Isabel disfrutara su estadía en un hotel.

Lo peor llega cuando Isabel desaparece de la faz de la tierra y los investigadores encuentran sangre en la entrada de la casa donde se encontraba su amiga Bodil.

netflix-pelicula-siempre-fiel Bracha van Doesburgh y Elise Schaap, en pleno viaje en tren, en una escena de la película de Netflix.

Reparto de Siempre fiel, película de Netflix

Bracha van Doesburgh (Bodil Backer)

Elise Schaap (Isabel Luijten)

Nasrdin Dchar (Milan Saber)

Sophie Decler (Ann Van Passel)

Gijs Naber (Luuk Luijten)

Tráiler de Siempre fiel, película de Netflix

Embed - TRAILER Siempre fiel

Dónde ver la película Siempre fiel, según la zona geográfica