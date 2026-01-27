Morena Beltrán respondió las polémicas declaraciones de Horacio Pagani: "Lo lamento por él"

Morena Beltrán fue elegida para comentar el partido de Huracán de Parque Patricios e Independiente Rivadavia para la pantalla internacional y en diálogo con Vuelta y media, programa que se emite en Urbana Play y que es conducido por Sebastián Wainraich, Julieta Pink y Pablo Fábregas, la periodista dio sus impresiones luego de debutar.

Cuando fue consultada por si, a pesar de haber sumado sus primeros minutos, estaba nerviosa la respuesta fue tajante: "Si". Para luego agregar: "Los otros días estuve nerviosa hasta el momento en el que empezó el partido".

"Te gratifica un poco cuando fuiste hablando algo sobre el partido y luego ocurre", explicó haciendo referencia a que durante los 90 minutos comentó que Argentinos Juniors había jugado mejor aunque recién a los 97 pudieron abrochar la victoria gracias al gol de Tomás Molina.

Además, hizo una revelación que sorprendió a los oyentes: "Le pedí a mi jefe por favor que me pusiera en partidos donde los técnicos jueguen a algo", aunque aclaró que aún le falta experiencia para comentar los partidos de los cinco gigantes del fútbol argentino.

También le consultaron sobre si una vez que finaliza el partido revisa las redes sociales para ver qué dicen los internautas sobre su desempeño: y se refirió a la X (ex Twitter): "Desinstalé la aplicación del celular".

Morena Beltrán respondió las declaraciones machistas de Horacio Pagani

Sebastián Wainraich le consultó sin rodeos: "¿Lo escuchaste a Pagani?"; a lo que la periodista deportivo contestó: "No lo escuché, lo leí". Es que el periodista deportivo se refirió a su debut mencionando, entre otros comentarios, que "el fútbol es esencialmente masculino, hay una historia de 200 años de fútbol masculino".

Ante esto Morena Beltrán expresó: "Lo entiendo, pero tampoco votábamos en un momento. Tampoco teníamos un montón de derecho que humanizaban a los seres humanos. No importa si hace 200 años el fútbol era un deporte esencialmente masculino".

"Cuando escucho declaraciones así me da un poco de penita y lo lamento más por chicas que están empezando o que no están curtidas, o que están dando sus primeros pasos. Porque a mi me agarra armada, yo estoy segura de lo que hago, lo hago hace un montón de tiempo, tengo en claro que mi vocación era esta", continuó la reflexión la periodista de 26 años.

"Hay cosas que se hacen en pos del entretenimiento y que algunos personajes se exageran y se alimentan más. Pero evidentemente lo de él (por Horacio Pagani) no es un personaje porque en el último tiempo ha dicho cosas sin ningún tipo de filtro que no son cómodas de escuchar o de ver", analizó Beltrán.

La periodista cerró el tema expresando: "Lo lamento por él, lamento que no pueda aceptar una realidad que ya cambió".