Independiente Rivadavia lo dio vuelta y vence a Huracán en el Ducó

Independiente Rivadavia le gana 2 a 1 a Huracán, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Parque Patricios, por la 2da Fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Independiente Rivadavia juega este martes ante Huracán en Parque Patricios. La Lepra viene de vencer a Atlético Tucumán en su debut de local en el Torneo Apertura
El primer gol del partido fue anotado por Jordy Caicedo a los 39 minutos del primer tiempo. A los 7' del complemento Fabrzio Sartori Prieto empató para la visita y a los 20' Sheyko Studer puso el 2-1.
La Lepra llegaba motivado para jugar con el Globo tras la victoria de local ante Atlético Tucumán.
Al minuto de juego Sartori estuvo cerca de poner el primero para la Lepra.
Un cabezazo de Fabio Pereyra acercaba peligro al arco defendido por Nicolás Bolcato.
El primer tiempo no era bueno, se jugaba con mucho diente apretado y era algo trabado.
Hasta que a los 39' el Globo metió un gran contragolpe, el ecuatoriano Oscar Cortés se escapó y habilitó a Caicedo, quien la empujó al gol.
En el complemento el Azul salió decidido a empatar el partido. A los 7' la Lepra "le pagó con la misma moneda" a su rival: en un contragolpe letal se escapó Matías Fernández y la pelota derivó en Gonzalo Ríos, quien envió un centro perfecto para el cabezazo de Sartori, quien puso el 1 a 1.
A los 20' el Azul lo dio vuelta: metió un tiro de esquina Matías Fernández y Studer marcó el 2-1.
Luego Ríos exigió una buena respuesta del arquero Galíndez.
