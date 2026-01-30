FADEP vs. Estudiantes de San Luis, por la final de la Zona Cuyo Regional Amateur: día y horario

Luego FADEP definirá la serie en su cancha ante el Albiverde para definir quién ganará la Región Cuyo. En caso de empate en el resultado global, habrá penales para definir el ganador.

Diego Pozo Diego Pozo es el DT de FADEP que está a tres partidos de ascender al Federal A.

Con quién jugará FADEP si gana la Región Cuyo

El que se quede con la Zona Cuyo jugará por el ansiado ascenso al Federal A, que será a un partido con otro equipo de la Zona Patagónica -que saldrá de la final que disputarán Boxing de Río Gallegos y la Amistad de Cipolletti- en cancha neutral.

El ganador logrará una de las cuatro plazas que entrega el certamen para llegar a la tercera división del fútbol argentino.

Así llega Estudiantes de San Luis

Estudiantes de San Luis viene de eliminar a Huracán San Rafael; el equipo mendocino que perdió 2 a 0 y quedó afuera. En el partido de ida jugado en San Rafael habían igualado sin goles.

El equipo puntano es conducido por el Tano Fabio Giménez, ex defensor del Atlético San Martín.

image

¿Cómo se define el Regional Amateur?

De las ocho regiones en las que se divide el país saldrán siete ganadores (ya está Tucumán Central como ganador de la Región Norte). Luego se jugarán cuatro finales a partido único en cancha neutral. Los que ganen esas finales lograrán los 4 ascensos al Torneo Federal A.