Independiente Rivadavia comunicó el nuevo valor de la cuota para el socio

Independiente Rivadavia comenzó la temporada 2026 con el pie derecho. La Lepra consiguió tres triunfos en la misma cantidad de encuentros (uno por Copa Argentina y dos por el torneo Apertura). En medio de este gran presente, el club emitió un comunicado para sus socios.
A través de sus canales oficiales de comunicación, los directivos de la Lepra anunciaron los nuevos valores de la cuota social y detallaron los motivos de la mencionada decisión.
El comunicado de Independiente Rivadavia
El Club Sportivo Independiente Rivadavia informa que se realizará una actualización en los valores de la cuota societaria, en el marco del nuevo esquema de precios oficializado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la temporada 2026.
Es importante aclarar que el incremento dispuesto por AFA a fines de octubre pasado fue absorbido íntegramente por el club, con el objetivo de no trasladar ese impacto económico a nuestros socios. Sin embargo, tras la reciente reunión del Comité Ejecutivo, se determinó un nuevo aumento generalizado en los valores de referencia del fútbol argentino, que representa un incremento promedio cercano al 33% respecto de la última actualización.
En la Primera División, el valor de la entrada popular pasó de $30.000 anunciados en octubre a $40.000 en la actualidad. Este nuevo escenario hace necesaria la adecuación de los montos de la cuota societaria, para acompañar el aumento de los costos operativos y de competencia.
Esta actualización también responde al esfuerzo sostenido del club para conformar y mantener planteles competitivos, en un año de alta exigencia deportiva a nivel nacional e internacional, así como a la continuidad de obras e inversiones en infraestructura, orientadas a mejorar las instalaciones y fortalecer el crecimiento institucional.
Desde el club comprendemos el esfuerzo que esta medida implica y reafirmamos nuestro compromiso de administrar los recursos con responsabilidad y transparencia, destinándolos al desarrollo deportivo, institucional y social de Independiente Rivadavia.