Independiente Rivadavia comunicó el nuevo valor de la cuota para el socio

Es importante aclarar que el incremento dispuesto por AFA a fines de octubre pasado fue absorbido íntegramente por el club, con el objetivo de no trasladar ese impacto económico a nuestros socios. Sin embargo, tras la reciente reunión del Comité Ejecutivo, se determinó un nuevo aumento generalizado en los valores de referencia del fútbol argentino, que representa un incremento promedio cercano al 33% respecto de la última actualización.

En la Primera División, el valor de la entrada popular pasó de $30.000 anunciados en octubre a $40.000 en la actualidad. Este nuevo escenario hace necesaria la adecuación de los montos de la cuota societaria, para acompañar el aumento de los costos operativos y de competencia.

Comunicado Independiente Rivadavia El comunicado de Independiente Rivadavia para sus socios.

Esta actualización también responde al esfuerzo sostenido del club para conformar y mantener planteles competitivos, en un año de alta exigencia deportiva a nivel nacional e internacional, así como a la continuidad de obras e inversiones en infraestructura, orientadas a mejorar las instalaciones y fortalecer el crecimiento institucional.

Desde el club comprendemos el esfuerzo que esta medida implica y reafirmamos nuestro compromiso de administrar los recursos con responsabilidad y transparencia, destinándolos al desarrollo deportivo, institucional y social de Independiente Rivadavia.

Así quedaron los nuevos valores de la cuota