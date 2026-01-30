Alejandro Camargo a fondo: su consagración en Chile, el descenso de Godoy Cruz y el momento del fútbol mendocino

-¿Cómo fue la consagración en la Supercopa de Chile?

-Fue hermoso, es producto de la excelente temporada pasada, es lindo empezar el año de esta forma.

-No es de todos los días ganarle la final a un equipo grande...

-Claro, fue difícil, pero jugamos el partido convencidos de que podíamos ganarlo en los 90 minutos, no se pudo pero lo logramos en la tanda de penales y qué mejor que ganarle a un grande como la Católica.

-Vienen de ser campeones del fútbol chileno. ¿Cómo se explica este gran momento del club?

-Yo creo que es porque se formó un gran grupo de personas que siempre nos entregamos al 100 por el compañero, todos tiramos para el mismo lado, siempre trabajamos humildemente y afrontamos los partidos como si fuera el último.

-¿Estás cerca del retiro o tenés cuerda para rato?

-Como me siento hoy en día, me queda un buen tiempo. Tengo que seguir cuidándome como hasta ahora.

-¿Volverás a Mendoza o ya te quedarás a vivir en ese país?

-Son conversaciones que tenemos cada tanto con Anita, mi esposa, veremos cerca del final de mi carrera qué es lo que haremos pero miramos con buenos ojos ambas opciones, quedarnos en Argentina o vivir acá en Chile.

alejandro-camargo2 Camargo es una de las figuras del Coquimbo Unido de Chile.

-¿Qué fue lo mejor que viviste en el fútbol?

-Lo mejor fue haber estado con el grupo de personas y jugadores el año pasado y haber salido ganado el campeonato 2025.

-¿Qué opinión tenés del descenso de Godoy Cruz y del ascenso de Gimnasia y Esgrima a Primera?

-Creo que en Godoy Cruz tuvieron muchas chances de no estar en esa posición, pero bueno, no soy quién para decir que les faltó, eso lo sabrán puertas adentro, espero que puedan volver a Primera, porque es una linda institución y tiene gente que la acompaña, creo también que va a ser un factor fundamental para esta temporada.

Con respecto a Gimnasia y Esgrima, van las felicitaciones para ellos, se nota que hace tiempo vienen haciendo las cosas bien y que hoy estén en Primera no es casualidad.

-¿Qué decís del buen momento de Independiente Rivadavia?

-Están pasando por un buen momento, tienen jugadores de jerarquía y eso es un plus para estar en Primera y el hecho de haber conseguido la Copa Argentina. Tienen que seguir así y Gimnasia y Esgrima debe hacer lo mismo para poder lograr más cosas y seguir estando en Primera.

-¿Cuál fue el mejor entrenador que tuviste en tu carrera?

-El mejor fue el Chino González (ex Coquimbo Unido), logró sacarnos y exprimirnos al máximo para poder lograr el título.

-¿Hiciste amigos en el fútbol?

-Sí tengo amigos, ellos son Jesús Vera, el Tigre Muñoz, Francisco Alarcón, Ronald de la fuente, Jorge Deschamps, Elvis Hernández y Nico Johansen.

Otros datos de Alejandro Camargo