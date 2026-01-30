Tenía 20 años y necesitaba dos vasos de...": ex jugador de River reveló su dura lucha contra la depresión

Batalla - Barovero Batalla y Barovero: dos arqueros que corrieron distinta suerte en River.

Los primeros pasos de un arquero joven en un grande como River

Augusto Batalla debutó en River el 6 de febrero de 2016 en el empate con San Martín de San Juan por la primera fecha del Torneo de Transición. Marcelo Gallardo decidió su titularidad luego de la salida de Marcelo Barovero del club.

Hasta el momento el arquero de 19 años había tenido un buen paso por las inferiores de River, pero todo cambió cuando llegó a la Primera División.

Su primer año fue muy irregular, donde alternó buenas con malas actuaciones y donde siempre tuvo la presión de ser comparado con un ídolo como Barovero.

Augusto Batalla cometió errores puntuales que provocaron que tanto el entrenador como los hinchas perdieran la confianza en él por lo que logró conseguir títulos, pero sin ser titular indiscutido.

Luego fue cedido a Atlético Tucumán, entre otros clubes, donde su desempeño mejoró notablemente al punto de lograr ser capitán y emblema de San Lorenzo.

Bologna - Batalla - Luz Bologna, Batalla y Luz: tres arqueros que intentaron complementar a Franco Armani en el arco de River.

El ex jugador de River reveló su dura lucha contra la depresión

El actual arquero del Rayo Vallecano abrió su corazón (y su cabeza) en diálogo con El Chiringuito (programa deportivo español) donde se expresó sobre la depresión y el impacto negativo que tuvo tanto en su carrera como en su vida.

Fue así que relató lo que vivenció cuando estaba en las inferiores de River y ante la propuesta de un equipo gigante: "Cuando era chico me vino a buscar el Real Madrid, pero elegí quedarme. No logré sostenerme y por eso digo que fracasé: porque eran mis objetivos y no los cumplí".

En sus primeros pasos en River el arquero no la pasó bien: "Al ser joven, no entendía lo que era estar en ese arco. Reaccionaba mal en el campo y también fuera de él".

La presión de los medios masivos de comunicación y la crítica constante en un club que exige resultados no le hicieron bien: "Estos clubes no te esperan. Solo importa el rendimiento. Yo lo sufría porque era lo que más deseaba, pero también me lo hacían sufrir públicamente".

Augusto Batalla en River En River cada partido para el arquero era más que una Batalla, era una guerra.

Una de las características de la depresión es el aislamiento social, una acción que se termina convirtiendo en momentos de gran incertidumbre donde el sujeto está inmerso en sus pensamientos que, para colmo, no son positivos:"Me encerré, no quería ver a nadie. Formás un caparazón pensando que te protege, pero es todo lo contrario. Ahí entendés lo importante que es pedir ayuda".

Luego de debutar en River y estar cedido en Atlético Tucumán y Tigre, pasó al fútbol de Chile donde jugó en Unión La Calera y en O´Higgins, donde Augusto Batalla tocó fondo: "Me encontré solo, en un club chiquito, y me pregunté: ‘¿Qué pasó desde la cima hasta acá?’. Ahí decidí que necesitaba ayuda profesional".

"Tenía veinte años y necesitaba dos vasos de vino para dormir. Después dormía mal, descansaba mal, y así arrancaba mal el día. Se convierte en una rueda difícil de frenar", expresó el arquero.

Augusto Batalla - Rayo Vallecano El ex River recuperó la sonrisa en el Rayo Vallecano.

El ex River y un mensaje para quienes sufren depresión

Para finalizar, Augusto Batalla transmitió un mensaje que hizo extensivo para todas las personas que están pasando un mal momento: "Ir al psicólogo no es de débiles. Hay que tener muchos cojones para meterse con lo que duele. Y ahí es donde encontrás tu verdad".

Augusto Batalla y su familia El ex jugador de River junto a su familia.

Ahora cuida los tres palos del Rayo Vallecano, equipo donde se afianzó como titular y referente: "Estoy feliz de haber transitado ese camino".

Si estás atravesando un momento difícil, tenés problemas o necesitás ayuda frente a la depresión, no estás solo. Comunicate al 0800-345-1435 del Centro de Asistencia al Suicida.

La atención es gratuita, confidencial y está disponible para escucharte. Hablar puede ser el primer paso para sentirte mejor.