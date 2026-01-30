Gran dolor en el fútbol: murió Alfredo Davicce, el presidente de River que ganó la Copa Libertadores '96

La gestión de Alfredo Davicce como presidente de River

Davicce se impuso las elecciones en 1989 al ganarle a Osvaldo Di Carlo (fue abuelo del actual presidente de la entidad de Núñez), quien era el titular millonario en ese momento por poco menos de un 1% en el conteo final de votos durante el primer ciclo en el club.

En 1993 repitió el mandato sacando más del 60% de los votos totales y ratificando su presidencia.

Volvió a participar de la política en el elenco riverplatense en 2005, pero perdió las elecciones con José María Aguilar, que iniciaría su segundo mandato consecutivo y llevaría a la etapa más oscura de River, ya que descendió a la Primera Nacional en el 2011.

Los títulos de Alfredo Davicce en River

Durante su gestión, el Millo gabó 9 títulos, entre ellos la Libertadores 1996 y la Supercopa 1997. También logró 7 títulos locales: Torneo 1989, Apertura 1991, 1993, 1994, 1996 y 1997 y Clausura 1997.

Tras terminar su presidencia en 1997, también ocupó el rol de vicepresidente 1°, en el mandato de David Pintado, donde además ganó dos títulos más: Apertura 1999 y Clausura 2000.