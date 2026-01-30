Los dos campeones de la Liga Profesional que suma Gimnasia y Esgrima

El equipo dirigido de Ariel Broggi jugará el próximo lunes desde las 22 ante Unión en Santa Fe, por la 3ra fecha del certamen.

gimnasia y esgrima

Ambos hicieron toda su carrera en el Canalla, donde fueron campeones en 2023 de la Copa de la Liga y fueron reconocidos en 2025 por ser el equipo con más puntos en la tabla anual.

Ellos se suman como refuerzos del Mensana a Tobías Cervera, un joven de 23 años que viene de jugar en Aldosivi durante todo el 2025 y que se inició en Rosario Central.

ariel-broggi-gimnasia Ariel Broggi prepara el equipo de Gimnasia y Esgrima que visitará a Unión. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El entrenador Ariel Broggi tiene dos variantes más en el plantel en este torneo Apertura para poder elegir y buscar el mejor equipo para afrontar este certamen.

Gimnasia y Esgrima se presentará en Santa Fe

Gimnasia y Esgrima el próximo lunes jugará su tercer partido en Primera División, será ante Unión en el estadio 15 de abril, con el arbitraje de Nazareno Arasa y se podrá presenciar por TNT Sports.

El Lobo en la primera fecha le ganó a Central Córdoba 1 a 0 en Santiago del Estero, con gol de Valentino Simoni y viene de perder por la mínima diferencia ante San Lorenzo en el estadio Víctor Legrotaglie. Ahora irá por la recuperación ante el Tantegue.

Los refuerzos de Gimnasia y Esgrima.