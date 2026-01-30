Los dos campeones de la Liga Profesional que suma Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima se sigue reforzando en este Torneo Apertura 2026. En las últimas horas abrochó dos refuerzos en el campeonato de la Liga Profesional.
Gimnasia y Esgrima suma a dos jugadores que de lograron un título de la Liga Profesional con Rosario Central en el 2023
Gimnasia y Esgrima se sigue reforzando en este Torneo Apertura 2026. En las últimas horas abrochó dos refuerzos en el campeonato de la Liga Profesional.
Se trata de dos jugadores provenientes de Rosario Central: Agustín Módica, delantero de 23 años, al que la dirigencia del Lobo le compró el 50 del pase y Tomás O’Connor, mediocampista de 21 años, que llega a préstamo. Así lo contó Titito Fernández, periodista de Radio Nihuil.
El equipo dirigido de Ariel Broggi jugará el próximo lunes desde las 22 ante Unión en Santa Fe, por la 3ra fecha del certamen.
Ambos hicieron toda su carrera en el Canalla, donde fueron campeones en 2023 de la Copa de la Liga y fueron reconocidos en 2025 por ser el equipo con más puntos en la tabla anual.
Ellos se suman como refuerzos del Mensana a Tobías Cervera, un joven de 23 años que viene de jugar en Aldosivi durante todo el 2025 y que se inició en Rosario Central.
El entrenador Ariel Broggi tiene dos variantes más en el plantel en este torneo Apertura para poder elegir y buscar el mejor equipo para afrontar este certamen.
Gimnasia y Esgrima el próximo lunes jugará su tercer partido en Primera División, será ante Unión en el estadio 15 de abril, con el arbitraje de Nazareno Arasa y se podrá presenciar por TNT Sports.
El Lobo en la primera fecha le ganó a Central Córdoba 1 a 0 en Santiago del Estero, con gol de Valentino Simoni y viene de perder por la mínima diferencia ante San Lorenzo en el estadio Víctor Legrotaglie. Ahora irá por la recuperación ante el Tantegue.