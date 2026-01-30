Arquitectura y diseño: ¿cuanto vale la mansión de Pampita que está a la venta?

La sala principal de la casa se abre hacia el jardín, donde la naturaleza cobra protagonismo. La piscina, con borde de piedra índigo, parece fundirse con el interior de la casa, lo que aporta textura, color y un ritmo visual diferente a la totalidad del edificio. Más allá de que el living recibe luz natural desde la orientación norte, su estructura hace que la luz se filtre de manera suave, aportando una atmósfera más cálida que intensa.

La increíble casa que Pampita tiene en venta

La cocina de la mansión es amplia y con ventanas más que generosas, se presenta como un espacio luminoso y funcional, ideal para quienes disfrutan tanto de la gastronomía como de la convivencia familiar. Al cruzar la puerta de entrada de este espacio, la casa ofrece también un patio y cochera descubierta, detalles que aportan practicidad sin resignar diseño.

Al subir las escaleras de mármol y piedra, con estilo contemporáneo, se accede a la planta superior, donde están los dormitorios, el playroom y la oficina. Estos espacios han sido pensados para la vida diaria sin perder de vista la elegancia. El cuarto principal cuenta con un increíble balcón terraza con vista al jardín y un baño en suite amplio y luminoso, preparado para ofrecer confort y privacidad.

La arquitectura de la casa mezcla diferentes materiales y texturas: desde paredes revestidas en piedra hasta pasillos con iluminación focal, cada detalle contribuye a una sensación de calidad y coherencia en el estilo. En el último piso, una terraza y una lavandería con amplio espacio ofrecen funcionalidad complementaria al conjunto.

La casa que vende Pampita tiene paredes revestidas en piedra y pasillos con iluminación focal

Desde el exterior, la galería y el pequeño jardín con parrilla invitan a vivir al aire libre con comodidad, incluso en encuentros informales o reuniones bajo el cielo de Belgrano. Es un ejemplo de cómo un diseño urbano puede integrar naturaleza, arquitectura y estilo de vida sin perder personalidad.

Obviamente el jardín cuenta con una espectacular pileta.

Con aproximadamente 500 m2 totales, la mansión que Pampita tiene a la venta no solo representa un inmueble de alto nivel, sino también una forma de pensar la vida cotidiana con diseño, combinando espacios íntimos y áreas sociales con una estética que respira modernidad y calidez.

¿Cuánto vale la casa que vende Pampita?

El diseño de la casa lleva la firma del afamado arquitecto Pablo Sánchez Elía y las características del inmueble se pueden resumir en los siguientes puntos:

Planta baja con un imponente hall, amplio living con hogar y salida a jardín, comedor, cocina con isla y toilette.

Jardín con galería, piscina climatizada, parrilla (orientación noroeste) y espacio para dos autos.

Segunda planta con una master suite con salida a balcón aterrazado, vestidor y gran baño con jacuzzi, un segundo dormitorio amplio con salida a patio interno y baño completo.

Tercera planta con dos dormitorios, dos baños completos, family, lavandería y dependencia de servicio con baño.

Cava y depósito en sotano. Calefacción por piso radiante y aire acondicionado frío/calor, todos los ambientes con amplios ventanales al exterior".

La casa -que hasta hace poco estaba alquilada y ahora Pampita vende- vale 2,2 millones de dólares.