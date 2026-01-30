Gallardo y River recuperan una pieza clave para enfrentar a Rosario Central

"Konan" Ledesma, Alejo Veliz, Ángel Di María, Franco Ibarra, son algunos de los nombres de Rosario Central que Marcelo Gallardo deberá tener en cuenta a la hora de pensar en un equipo ofensivo, pero sin descuidar el arco Millonario. River renovó su plantel con jugadores de jerarquía, pero en este momento, su mejor "refuerzo" es la vuelta de Marcos Acuña.

River Plate viene de jugar contra Gimnasia y Esgrima de La Plata, y si bien ganó, no todas fueron grandes noticias: terminó con Matías Viña expulsado y con ello, una fija en el lateral por izquierda. Ante esta situación, las primeras opciones que se manejaron era la opción del juvenil Facundo González o pasar a Lautaro Rivero de lateral, y poner a Paulo Díaz como central.

Paulo-Díaz-River.jpg

De manera inesperada, durante la tarde del jueves Marcelo Gallardo se encontró con una de las mejores noticias que podía recibir para la previa del partido con el Canalla: Marcos Acuña se recuperó de su lesión y se perfila como titular en la banda izquierda de River.

Habrá que esperar finalmente si el ex lateral de la Selección argentina llega en condiciones al partido, o ver cómo Marcelo Gallardo acomoda las fichas que tiene en su plantel.

Qué lesión tiene Marcos Acuña

Marcos Acuña venía de sufir un importante desgarro luego del partido de River Plate contra Instituto en noviembre del 2025, pero la lesión que hoy lo complica, ocurrió durante la pretemporada del equipo en San Martín de Los Andes.

acuña, river, racing

De acuerdo a la información oficial, se trata de un traumatismo en un dedo del pie izquierdo, es por eso mismo que el equipo médico de Marcelo Gallardo ha decidido que el lateral realice un reacondicionamiento. En los últimos días parece haber respondido bien a las exigencias físicas.

En caso de estar en condiciones, la defensa de River contra Rosario Central sería Gonzalo Montiel y Marcos Acuña como laterales, y Lucas Martinez Quarta y Lautaro Rivero como centrales.