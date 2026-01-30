El equipo de Marcelo Gallardo arrancó el año con el pie derecho, y es que River Plate no solo "viene derechito" con los resultados, sino que además está saldando la deuda pendiente del rendimiento y juego. Para enfrentar a Rosario Central, la primera gran prueba del torneo, el Muñeco tenía que pensar en una alternativa a la expulsión de Matías Viña, pero de sorpresa recuperó a un jugador clave.
Gallardo y River recuperan una pieza clave para enfrentar a Rosario Central
River Plate enfrenta uno de los partidos más difíciles que le puede tocar, y para ello Gallardo recupera uno de sus mejores jugadores
Marcos "huevo" Acuña se convirtió en uno de los estandartes del equipo de Marcelo Gallardo, con un rendimiento y sacrificio que lo llevó a ganarse el amor incondicional de los hinchas. Luego de un largo tiempo lesionado, el lateral vuelve para "salvar" a River cuando todo apuntaba a que debería enfrentar a Rosario Central con un juvenil o una defensa improvisada.
Con el objetivo de estirar la racha en la Liga Profesional, continuar en los primeros puestos y superar la primera gran prueba del año, Marcelo Gallardo prepara un equipo para robarle los tres puntos a Rosario Central, que viene entonado tras ganarle a Racing. Para eso, River prepara lo mejor que tiene a disposición.
"Konan" Ledesma, Alejo Veliz, Ángel Di María, Franco Ibarra, son algunos de los nombres de Rosario Central que Marcelo Gallardo deberá tener en cuenta a la hora de pensar en un equipo ofensivo, pero sin descuidar el arco Millonario. River renovó su plantel con jugadores de jerarquía, pero en este momento, su mejor "refuerzo" es la vuelta de Marcos Acuña.
River Plate viene de jugar contra Gimnasia y Esgrima de La Plata, y si bien ganó, no todas fueron grandes noticias: terminó con Matías Viña expulsado y con ello, una fija en el lateral por izquierda. Ante esta situación, las primeras opciones que se manejaron era la opción del juvenil Facundo González o pasar a Lautaro Rivero de lateral, y poner a Paulo Díaz como central.
De manera inesperada, durante la tarde del jueves Marcelo Gallardo se encontró con una de las mejores noticias que podía recibir para la previa del partido con el Canalla: Marcos Acuña se recuperó de su lesión y se perfila como titular en la banda izquierda de River.
Habrá que esperar finalmente si el ex lateral de la Selección argentina llega en condiciones al partido, o ver cómo Marcelo Gallardo acomoda las fichas que tiene en su plantel.
Qué lesión tiene Marcos Acuña
Marcos Acuña venía de sufir un importante desgarro luego del partido de River Plate contra Instituto en noviembre del 2025, pero la lesión que hoy lo complica, ocurrió durante la pretemporada del equipo en San Martín de Los Andes.
De acuerdo a la información oficial, se trata de un traumatismo en un dedo del pie izquierdo, es por eso mismo que el equipo médico de Marcelo Gallardo ha decidido que el lateral realice un reacondicionamiento. En los últimos días parece haber respondido bien a las exigencias físicas.
En caso de estar en condiciones, la defensa de River contra Rosario Central sería Gonzalo Montiel y Marcos Acuña como laterales, y Lucas Martinez Quarta y Lautaro Rivero como centrales.