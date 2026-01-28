Inicio Ovación Fútbol River Plate
"¿Siempre fue así de malo?": River ganó pero los hinchas explotaron contra un jugador en particular

Pese a la victoria en el Monumental, la segunda al hilo para los dirigidos por Marcelo Gallardo, un futbolista de River fue duramente criticado por sus hinchas

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
River hizo los deberes en condición de local. Con un Juan Fernando Quintero espléndido, marcando el doblete que le dio a su equipo el triunfo, el Millonario se impuso por 2-0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el estadio Monumental.

Pese a la victoria, la segunda al hilo teniendo en cuenta el 1-0 ante Barracas Central en el debut, no todo fue color de rosas para el elenco de Núñez. Las redes sociales estallaron contra un jugador titular, quien causó revuelo por su performance.

De la mano de Juan Fernando Quintero, River le ganó a Gimnasia como local.

Las redes sociales estallaron contra un jugador de River

Tras la victoria de River ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, que se dio por el doblete de Juan Fernando Quintero (el primero de ellos un golazo de tiro libre), uno de los futbolistas de Marcelo Gallardo fue duramente criticado.

Hablamos de Matías Viña. El uruguayo, una de las caras nuevas que llegó al Millonario en el actual mercado de pases, fue titular ante el Tripero pero terminó viendo el encuentro desde el vestuario.

En apenas nueve minutos, el lateral izquierdo vio las dos tarjetas amarillas que derivaron en su expulsión. La primera llegó a los 2' del complemento, mientras que la segunda se dio a los 11.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2016667198601764984&partner=&hide_thread=false

Inmediatamente los usuarios, quienes siguieron de cerca lo sucedido en el verde césped del estadio Monumental, plasmaron toda su bronca en las redes sociales. más precisamente en X, donde se suelen realizar este tipo de debates.

"¿Matías Viña siempre fue así de malo?", "De lo más insólito que vi en mucho tiempo, increíble como se hace expulsar Matías Viña" y "A Viña no le da para mucho más que suplente y rueda de auxilio. Termina mal las jugadas y es bastante atolondrado", fueron algunas de las publicaciones contra el uruguayo.

Uno de los posteos contra el jugador de River, tras su expulsión.

Otros, sumaron: "Hay que poner una multa cuando se hagan echar en situaciones sin contexto como la de Matías Viña. Vamos ganando 2 a 0 cómodos sin transpirar y te haces echar?" y "Expulsado Viña. Ojalá alguien se haga cargo de estas compras".

