"¿Siempre fue así de malo?": River ganó pero los hinchas explotaron contra un jugador en particular

Hablamos de Matías Viña. El uruguayo, una de las caras nuevas que llegó al Millonario en el actual mercado de pases, fue titular ante el Tripero pero terminó viendo el encuentro desde el vestuario.

En apenas nueve minutos, el lateral izquierdo vio las dos tarjetas amarillas que derivaron en su expulsión. La primera llegó a los 2' del complemento, mientras que la segunda se dio a los 11.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2016667198601764984&partner=&hide_thread=false EXPULSADO MATÍAS VIÑA EN RIVER



El futbolista recibió la segunda tarjeta amarilla y ahora ambos equipos están con diez jugadores.#LPFxTNTSports



El futbolista recibió la segunda tarjeta amarilla y ahora ambos equipos están con diez jugadores.#LPFxTNTSports — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2026

Inmediatamente los usuarios, quienes siguieron de cerca lo sucedido en el verde césped del estadio Monumental, plasmaron toda su bronca en las redes sociales. más precisamente en X, donde se suelen realizar este tipo de debates.

"¿Matías Viña siempre fue así de malo?", "De lo más insólito que vi en mucho tiempo, increíble como se hace expulsar Matías Viña" y "A Viña no le da para mucho más que suplente y rueda de auxilio. Termina mal las jugadas y es bastante atolondrado", fueron algunas de las publicaciones contra el uruguayo.

posteo contra matías viña expulsión river Uno de los posteos contra el jugador de River, tras su expulsión.

Otros, sumaron: "Hay que poner una multa cuando se hagan echar en situaciones sin contexto como la de Matías Viña. Vamos ganando 2 a 0 cómodos sin transpirar y te haces echar?" y "Expulsado Viña. Ojalá alguien se haga cargo de estas compras".