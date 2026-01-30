A pesar de que hasta el momento lleva un triunfo y una derrota, la vuelta de Gimnasia y Esgrima a la Liga Profesional viene siendo muy positiva, especialmente por el funcionamiento del equipo de Ariel Broggi. Con el objetivo de tener más variantes y subir de nivel la calidad del plantel, el Lobo sumó a uno de los jóvenes del equipo campeón de la tabla anual del 2025.
Supo amargar a la Lepra y es el flamante refuerzo de Gimnasia y Esgrima de Broggi
El nuevo refuerzo de Gimnasia y Esgrima no es cualquiera, sino que llega desde uno de los campeones del fútbol argentino y es una gran promesa a explotar
Tobías Cervera se suma al plantel dirigido por Ariel Broggi, para reforzar el ataque de Gimnasia y Esgrima, pero el jugador llega con un plus al menos para el "termo" de los hinchas: le hizo un gol a Independiente Rivadavia cuando estaba en Aldosivi. El jugador apenas tiene 23 años, por lo que el técnico tendrá un valor para potenciar desde la edad y su rendimiento en cancha.
Quién es Tobías Cervera, el joven y flamante refuerzo para Ariel Broggi
Gimnasia y Esgrima de Mendoza viene haciendo un mercado de pases muy completo, con un mix entre jugadores de experiencia y jovenes con mucho potencial. Sumado a una base importante del equipo que logró el ascenso a la Liga Profesional, Ariel Broggi cuenta con un plantel muy variado en cada lugar de la cancha, aunque a pesar de ello, todavía no se retirará de negocaciones con otros jugadores.
El periodista Gonzalo Fernández dio a conocer que durante la jornada del jueves, Gimnasia y Esgrima abrochó a un nuevo refuerzo que llega directamente desde el equipo campeón por tabla anual en el 2025. Se trata de uno de los juveniles que forma parte del plantel de Rosario Central y que perdió terreno con la llegada de Ángel Di María y Alejo Veliz.
Se trata de Tobías Cervera, un joven de 23 años que viene de jugar en Aldosivi durante todo el 2025, y que incluso ya tiene cierto recorrido en la Selección de Siria. Aunque solo estuvo presente algunos partidos, el chico que llega al equipo de Ariel Broggi tiene en su espalda un torneo ganado con Platense y otro con Rosario Central.
Un detalle no menor, más para los hinchas de Gimnasia y Esgrima que para el propio técnico, es que el chico viene de ser verdugo de Independiente Rivadavia. Durante su paso en Aldosivi, Cervera facturó ante la Lepra en el 3 a 1 a favor del Tiburón.
Dos refuerzos se asoman a Gimnasia y Esgrima: a contrareloj para sumarse
Gonzalo Fernández adelantó que la dirigencia del Lobo trabaja a contrareloj para cerrar dos nuevos refuerzos provenientes de Rosario Central. Se trata de dos jóvenes que llegarían para sumar en el mediocampo del equipo de Ariel Broggi.
Hablamos de Agustín Módica y Tomás O'Connor, dos jugadores que se asentaron en la primera de Rosario Central, pero que con los últimos refuerzos del Canalla, perdieron mucho terreno. En Gimnasia y Esgrima ofrecerían una alternativa en el medio, con un gran despliegue, sacrificio y buen pie.