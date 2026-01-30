Supo amargar a la Lepra y es el flamante refuerzo de Gimnasia y Esgrima de Broggi

El periodista Gonzalo Fernández dio a conocer que durante la jornada del jueves, Gimnasia y Esgrima abrochó a un nuevo refuerzo que llega directamente desde el equipo campeón por tabla anual en el 2025. Se trata de uno de los juveniles que forma parte del plantel de Rosario Central y que perdió terreno con la llegada de Ángel Di María y Alejo Veliz.

Se trata de Tobías Cervera, un joven de 23 años que viene de jugar en Aldosivi durante todo el 2025, y que incluso ya tiene cierto recorrido en la Selección de Siria. Aunque solo estuvo presente algunos partidos, el chico que llega al equipo de Ariel Broggi tiene en su espalda un torneo ganado con Platense y otro con Rosario Central.

tobias cervera gimnasia y esgrima 2

Un detalle no menor, más para los hinchas de Gimnasia y Esgrima que para el propio técnico, es que el chico viene de ser verdugo de Independiente Rivadavia. Durante su paso en Aldosivi, Cervera facturó ante la Lepra en el 3 a 1 a favor del Tiburón.

Dos refuerzos se asoman a Gimnasia y Esgrima: a contrareloj para sumarse

Gonzalo Fernández adelantó que la dirigencia del Lobo trabaja a contrareloj para cerrar dos nuevos refuerzos provenientes de Rosario Central. Se trata de dos jóvenes que llegarían para sumar en el mediocampo del equipo de Ariel Broggi.

Hablamos de Agustín Módica y Tomás O'Connor, dos jugadores que se asentaron en la primera de Rosario Central, pero que con los últimos refuerzos del Canalla, perdieron mucho terreno. En Gimnasia y Esgrima ofrecerían una alternativa en el medio, con un gran despliegue, sacrificio y buen pie.