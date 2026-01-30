La emoción de Hernán Sperdutti en medio de la fiesta del Cruzado: el estadio, las obras y su familia

Para comenzar, Sperdutti manifestó: "Estoy feliz por este evento, se ha vivido de la manera que lo esperábamos. El socio espera todos los años la presentación de la camiseta y el plantel. Esto te da el envión para arrancar un año que será duro".

Con el respecto al triunfo en Chile, ante Rangers de Talca, sumó: "Lo importante es la preparación. Si bien no deja de ser un partido amistoso, había en juego una Copa. Nos sentimos representados por el equipo. Fue muy lindo haber ganado de visitante con 10.000 personas en el estadio. Fue un mimo. Ahora lo más importante está por arrancar, con Copa Argentina y después el partido con Agropecuario".

"Es grandota la Copa. Tuvimos que embalarla, fue un caos traerla, pero la situación lo ameritaba", comentó entre risas por el tamaño del trofeo recibido. Acto seguido, agregó: "Es la primera vez que Maipú sale del país a jugar un amistoso oficial. Es fruto del trabajo. Que ellos hayan pensado en nosotros y nos hayan tratado como lo hicieron refleja el trabajo que venimos haciendo en este último tiempo".

Embed - Hernán Spertutti, presidente del Deportivo Maipú, tras la presentación del plantel 2026

El Cruzado pondrá primera, por Copa Argentina, ante Deportivo Riestra. A diferencia de lo planteado inicialmente, visitará Agropecuario nueve días más tarde, debido a la postergación del inicio de la Primera Nacional: "La postergación de la fecha no es algo en lo que tengamos decisión. Si bien teníamos partido jueves y martes, ahora será jueves y sábado. Los dos de visitante. Estamos preparados para afrontar lo que estaba escrito".

Cuando habló en el escenario, no pudo contener las lágrimas: "Me emociona porque es haber nacido acá. Tengo 37 años y pasé toda mi vida acá. La carrera del dirigente no es como la del jugador, estamos acá toda la vida. Son muchas emociones, estoy muy contento porque es mucho esfuerzo".

Las obras en el estadio del Deportivo Maipú

Deportivo Maipú jugará de local y estrenará dos importantes obras: "Es un paso fundamental la ampliación de la tribuna. El estadio va a quedar con capacidad para más de 12.000 personas. Tuvimos un año ininterrumpido trabajando, quedan detalles de pintura y ahora empezaremos a limpiar la parte de abajo. Vamos a llegar al debut en condiciones".

"Esta semana compramos 64 reflectores de 500 watts de potencia, anteriormente teníamos de 200. Vamos a sostener lo que teníamos y agrandar las estructuras. Eso va a poder hacer que juguemos de noche. Si bien en 2022 inauguramos la iluminación led, no jugamos porque creíamos que le faltaba potencia. Se dieron las condiciones para poder hacerlo este año. Estamos felices. La primera fecha se va a jugar con Atlético Rafaela a las 20", completó Hernán Sperdutti.

Con respecto a las obras que están en carpeta, expresó: "Al terminar la tribuna y la iluminación, tenemos programado hacer dos canchas nuevas en el predio, con su riego correspondiente. Estamos analizando la posibilidad de un pozo de agua, pero no depende de nosotros. Tendremos que pedir permiso. Es algo que nos falta".

"Lo que nos queda pendiente en el estadio, a mi entender, es el tema de los vestuarios. Poder agrandar esa parte. Tener una sala de prensa también. Son cosas que a esta altura son necesarias", añadió el máximo directivo del Cruzado.

maipu 5 El plantel completo de Deportivo Maipú para la temporada 2026. Nicolás Ríos / Diario UNO

Deportivo Maipú, un legado familiar

Inevitablemente, la emoción dijo presente al hablar del amor (y la herencia) por los colores del Cruzado: "La familia nació acá. Yo nací acá y mis hijos también. Acá no hay ni River ni Boca, somos todos de Maipú. Se respira Maipú. Esto es una familia. Uno ve las cosas que pasan y se emociona. Mis hijos juega acá, mi sobrina juega al hockey. A mi me tocó vivir lo que fue una cancha rematada, un día llegamos al club y había un candado puesto".

"Poder realizar este tipo de eventos, hacer una tribuna... no es un dato menor. Por ahí para otros clubes lo es, pero para nosotros no. Somos hinchas. Nos emociona y nos da fuerzas para seguir trabajando y creciendo. Hasta donde yo esté voy a priorizar el club, sin descuidar la parte deportiva. Mi Comisión mañana se va, pero las obras quedarán. Eso es lo que más me llena", sentenció Sperdutti, quien aguarda por un gran año para Deportivo Maipú.