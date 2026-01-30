¿Joyita o problema? El lapidario informe de L'Equipe sobre Kendry Páez, el nuevo refuerzo de River

Bajo un título que no deja lugar a la duda, L'Equipe desglosó los motivos por los cuales el talentoso volante pasó de ser el "juvenil más prometedor de la Ligue 1" en septiembre a ser un descarte en enero.

Los puntos más escandalosos del informe incluyen:

Salidas nocturnas recurrentes : se menciona su presencia constante en la discoteca La Salamandre y viajes excesivos a Disneyland París.

: se menciona su presencia constante en la discoteca La Salamandre y viajes excesivos a Disneyland París. Conductas de riesgo : el diario afirma que Páez aparecía frecuentemente vinculado a fiestas, consumo de alcohol y hasta el uso de globos de óxido nitroso (gas de la risa).

: el diario afirma que aparecía frecuentemente vinculado a fiestas, consumo de alcohol y hasta el uso de globos de óxido nitroso (gas de la risa). Falta de control : "Aparecía más a menudo en las páginas de Interés General que en las deportivas", sentenció el medio francés, que también culpó al Estrasburgo por una "mala supervisión" del joven.

"Ha pagado por su estilo de vida y su falta de profesionalismo. Estuvo mal supervisado y nunca llegó a consolidarse", expresó L'Equipe en su artículo, el cual no tardó en volverse viral.

Kendry Páez El diario L'Equipe apuntó contra Kendry Páez.

Más contra Kendry Páez

La decepción no fue solo la expresada por el mencionado medio. Su exentrenador, Liam Rosenior (quien estuvo en Racing y actualmente está en Chelsea), ya había dado señales del desgaste: "Estoy cansado de usar la excusa de la juventud. Ahora que tienen minutos, ya no hay excusas. Esperamos más".

Su sucesor, Gary O'Neil, terminó de sentenciar su suerte al darle apenas un minuto de juego en los últimos tres encuentros. Ante este panorama, el Chelsea (dueño de su pase) entendió que la mejor opción para proteger su inversión era sacar a Páez de la tentadora noche europea y devolverlo al fútbol sudamericano.