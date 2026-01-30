¿Joyita o problema? El lapidario informe de L'Equipe sobre Kendry Páez, el nuevo refuerzo de River

River se encargó, sobre la fecha límite, de meter la gran bomba del mercado de pases en el fútbol argentino. El Millonario llegó a un acuerdo con Chelsea y Marcelo Gallardo sumará a su plantel a Kendry Páez, futbolista de 18 años que es una de las figuras de la Selección de Ecuador.
En medio de la enorme expectativa que se generó entre los hinchas, desde Europa llegó un baldazo de agua fria. El prestigioso diario L'Equipe calificó su paso por Europa como una "crónica de un fracaso anunciado", marcada por la falta de profesionalismo.
Los dardos contra la nueva joya de River
Lo que se vivía como una fiesta por el arribo de la joya ecuatoriana de 18 años a Núñez, se vio empañado por un artículo demoledor del medio más importante de Francia. Tras apenas seis meses en el Racing de Estrasburgo, Kendry Páez tiene todo preparado para vestir la camiseta de River en este 2026.
Bajo un título que no deja lugar a la duda, L'Equipe desglosó los motivos por los cuales el talentoso volante pasó de ser el "juvenil más prometedor de la Ligue 1" en septiembre a ser un descarte en enero.
Los puntos más escandalosos del informe incluyen:
Salidas nocturnas recurrentes: se menciona su presencia constante en la discoteca La Salamandre y viajes excesivos a Disneyland París.
Conductas de riesgo: el diario afirma que Páez aparecía frecuentemente vinculado a fiestas, consumo de alcohol y hasta el uso de globos de óxido nitroso (gas de la risa).
Falta de control: "Aparecía más a menudo en las páginas de Interés General que en las deportivas", sentenció el medio francés, que también culpó al Estrasburgo por una "mala supervisión" del joven.
"Ha pagado por su estilo de vida y su falta de profesionalismo. Estuvo mal supervisado y nunca llegó a consolidarse", expresó L'Equipe en su artículo, el cual no tardó en volverse viral.
Más contra Kendry Páez
La decepción no fue solo la expresada por el mencionado medio. Su exentrenador, Liam Rosenior (quien estuvo en Racing y actualmente está en Chelsea), ya había dado señales del desgaste: "Estoy cansado de usar la excusa de la juventud. Ahora que tienen minutos, ya no hay excusas. Esperamos más".
Su sucesor, Gary O'Neil, terminó de sentenciar su suerte al darle apenas un minuto de juego en los últimos tres encuentros. Ante este panorama, el Chelsea (dueño de su pase) entendió que la mejor opción para proteger su inversión era sacar a Páez de la tentadora noche europea y devolverlo al fútbol sudamericano.