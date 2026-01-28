River, con un Juanfer Quintero Monumental, le ganó a Gimnasia La Plata y tiene puntaje ideal

River le ganó a Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura en el Monumental y terminó una racha de cinco meses sin victorias en su cancha.
River venció a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026
Juanfer Quintero, a los 40' y de tiro libre marcó el primer gol del encuentro y luego aumentó la diferencia a los 4' del complemento, en el estadio donde su equipo no ganaba desde el pasado 31 de agosto de 2025 cuando se impuso por 2 a 0 a San Martín de San Juan.
A los 11' la visita se quedó con diez ya que a instancias del VAR fue expulsado Manuel Panaro por una fuerte entrada contra Fausto Vera y a los 11' de la segunda parte corrió la misma suerte el uruguayo Matías Viña, en su primer partido en el Monumental.
River tuvo el dominio, pero le costó encontrar espacios y salvo algunos toques de calidad de Juanfer Quintero y Tomás Galván fue impotente ante el orden defensivo del Lobo que tuvo como titular a Nacho Fernández, remplazado en el entretiempo.
Justamente fue el colombiano el que rompió el cero con un tiro libre de su sello antes de que termine el primer tiempo.
River estiró la diferencia en el arranque del complemento cuando Quintero tomó el rol de definidor y marcó el 2 a 0 ante los aplausos de Marcelo Gallardo.
Tras el gol, la expulsión de Viña preocupó a Gallardo quien luego recurrió a los ingresos de Galoppo y Subiabre para afrontar el último tramo del encuentro. También en la visita ingresó Auzmendi, el ex goleador de Godoy Cruz.
Fue una gran noche de Quintero y una merecida victoria de River que volvió a ganar en su cancha y tiene 6 puntos sobre 6 en el comienzo del Apertura.