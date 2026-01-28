River, con un Juanfer Quintero Monumental, le ganó a Gimnasia La Plata y tiene puntaje ideal

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2016651088997347475&partner=&hide_thread=false EXPULSADO PANARO EN GIMNASIA



El delantero dejó con diez al Lobo en cancha de River#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/yU6wnu4DlR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 28, 2026

River tuvo el dominio, pero le costó encontrar espacios y salvo algunos toques de calidad de Juanfer Quintero y Tomás Galván fue impotente ante el orden defensivo del Lobo que tuvo como titular a Nacho Fernández, remplazado en el entretiempo.

Justamente fue el colombiano el que rompió el cero con un tiro libre de su sello antes de que termine el primer tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2016658266474840351&partner=&hide_thread=false JUANFER TUVO REVANCHA Y LA COLGÓ DEL ÁNGULO



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/PlZGdxGV3w — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 28, 2026

River estiró la diferencia en el arranque del complemento cuando Quintero tomó el rol de definidor y marcó el 2 a 0 ante los aplausos de Marcelo Gallardo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2016665394556117220&partner=&hide_thread=false DOBLETE DE JUANFER Y APLAUSOS DE GALLARDO



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/xKWZY38rEW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2026

Tras el gol, la expulsión de Viña preocupó a Gallardo quien luego recurrió a los ingresos de Galoppo y Subiabre para afrontar el último tramo del encuentro. También en la visita ingresó Auzmendi, el ex goleador de Godoy Cruz.

Fue una gran noche de Quintero y una merecida victoria de River que volvió a ganar en su cancha y tiene 6 puntos sobre 6 en el comienzo del Apertura.