Con un tremendo golazo de Di María, Rosario Central venció a Racing en Avellaneda

El encargado de abrir el marcador fue, nada más y nada menos, que Ángel Di María. El Fideo, campeón del mundo con la Selección argentina, realizó una gran maniobra individual e hizo inútil la estirada de Facundo Cambeses.

El reloj marcaba 24 minutos de juego cuando el Fideo recibió en tres cuartos de cancha. Tras recibir con el botín izquierdo, comenzó con su escalada. Dejó desparramado a Santiago Sosa, ingresó al área y remató de tres dedos cuando dos defensores intentaban cerrarlo.

PARA VERLA MIL VECES: LA DEFINICIÓN TOP DE DI MARÍA



Ni bien remató, Di María emprendió su carrera para festejar la apertura del marcador. Tras realizar su ya típico corazón con las manos, el emblema de Rosario Central comenzó a abrasarse con los compañeros que venían a celebrar con él.

Diez minutos más tarde, la visita estiró la ventaja. El ex Real Madrid y Benfica, entre otros, encabezó la contra que culminó con el gol de Alejo Véliz, quien definió dentro del área tras una gran asistencia de Jaminton Campaz.

Cuando el primer tiempo moría, Maravilla Martínez ilusionó a todo Racing. Tras un buen centro de Santiago Solari, Maravilla ganó de cabeza en la línea del área chica. Tras la revisión en el VAR, el árbitro del encuentro convalidó la acción.