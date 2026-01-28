Inicio Ovación Fútbol Ángel Di María
Fútbol

Con un tremendo golazo de Di María, Rosario Central venció a Racing en Avellaneda

Ángel Di María abrió el marcador para Rosario Central en su triunfo ante Racing. La Academia no levanta cabeza y sumó su segunda derrota al hilo

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Ángel Di María fue clave en el triunfo de Rosario Central.

Ángel Di María fue clave en el triunfo de Rosario Central.

Racing no levanta cabeza en este 2026. Por la segunda fecha de la Zona B del torneo Apertura de la Liga Profesional, la Academia recibió a Rosario Central en el Cilindro de Avellaneda. La visita fue más y, como consecuencia, el dueño de casa se quedó con las manos vacías por segundo partido consecutivo.

Para el Canalla convirtieron Ángel Di María y Alejo Véliz. Mientras que para los locales descontó, sobre el cierre de la primera etapa, Maravilla Martínez. De esta manera los de Jorge Almirón supieron sobreponerse al traspié sufrido en el debut, ante Belgrano de Córdoba.

Ángel Di María
&Aacute;ngel Di Mar&iacute;a abri&oacute; el marcador en la victoria de Rosario Central ante Racing.

Ángel Di María abrió el marcador en la victoria de Rosario Central ante Racing.

El golazo de Di María con el que Central le ganó a Racing

Rosario Central dio vuelta la página luego del 1-2 sufrido ante el Pirata en el Gigante de Arroyito y sumó los primeros tres puntos en el torneo. En el Cilindro de Avellaneda, en un duelo que tuvo las emociones en la primera etapa, la visita se impuso ante el dueño de casa.

El encargado de abrir el marcador fue, nada más y nada menos, que Ángel Di María. El Fideo, campeón del mundo con la Selección argentina, realizó una gran maniobra individual e hizo inútil la estirada de Facundo Cambeses.

El reloj marcaba 24 minutos de juego cuando el Fideo recibió en tres cuartos de cancha. Tras recibir con el botín izquierdo, comenzó con su escalada. Dejó desparramado a Santiago Sosa, ingresó al área y remató de tres dedos cuando dos defensores intentaban cerrarlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2016662940011700508&partner=&hide_thread=false

Ni bien remató, Di María emprendió su carrera para festejar la apertura del marcador. Tras realizar su ya típico corazón con las manos, el emblema de Rosario Central comenzó a abrasarse con los compañeros que venían a celebrar con él.

Diez minutos más tarde, la visita estiró la ventaja. El ex Real Madrid y Benfica, entre otros, encabezó la contra que culminó con el gol de Alejo Véliz, quien definió dentro del área tras una gran asistencia de Jaminton Campaz.

Cuando el primer tiempo moría, Maravilla Martínez ilusionó a todo Racing. Tras un buen centro de Santiago Solari, Maravilla ganó de cabeza en la línea del área chica. Tras la revisión en el VAR, el árbitro del encuentro convalidó la acción.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas