El pase de Santino Andino forma parte de un ranking histórico del fútbol argentino

El pase de Andino se suma a un listado histórico que tiene antecedentes de enorme peso y un denominador común: todas estas ventas se concretaron con los clubes involucrados militando en la segunda división del fútbol argentino. En 2011, Erik Lamela protagonizó la transferencia más alta surgida desde el ascenso cuando River Plate lo vendió a la Roma de Italia por 17 millones de euros, en un momento particularmente sensible para el club de Núñez, que atravesaba una de las etapas más difíciles de su historia deportiva.

Andino

Un año más tarde, en 2012, Paulo Dybala dejó Instituto de Córdoba para incorporarse al Palermo de Italia por 11.900.000 euros. Al igual que River y Godoy Cruz, el club cordobés competía en la segunda categoría, y logró concretar una operación que no solo marcó un récord institucional, sino que con el paso del tiempo se transformó en una de las ventas más emblemáticas del fútbol argentino, considerando la carrera posterior del delantero.

Panathinaikos, una vidriera para Santino Andino

La transferencia de Santino Andino confirma que la Primera Nacional continúa siendo una vidriera válida y competitiva para el mercado internacional. Lejos de limitar la proyección de los futbolistas, la categoría sigue siendo observada por clubes europeos que priorizan el talento, la proyección y el potencial por encima del contexto inmediato.

Para Godoy Cruz, aunque acaba de descender, este traspaso no solo implica un salto económico, sino también un fuerte respaldo a su modelo de gestión y desarrollo. La presencia de Andino en el podio histórico junto a Lamela y Dybala refuerza una idea que atraviesa distintas épocas: el ascenso argentino, hoy la Primera Nacional, sigue siendo capaz de generar transferencias millonarias y futbolistas de nivel internacional.

Así, las tres ventas más caras realizadas desde la segunda categoría del fútbol argentino quedan unidas por un mismo rasgo distintivo y por una certeza que se mantiene vigente: el talento no entiende de divisiones y el ascenso sigue escribiendo capítulos de peso en la historia del mercado de pases.