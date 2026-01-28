El pase de Santino Andino forma parte de un ranking histórico del fútbol argentino

Santino Andino fue transferido desde Godoy Cruz al Panathinaikos de Grecia por una cifra cercana a los 10 millones de euros, en una operación que se concretó cuando el Tomba acaba de descender a la Primera Nacional.
Un dato clave que potencia aún más la magnitud del traspaso y que lo ubica entre las ventas más caras en la historia del ascenso.
La salida de Andino representa un hito para Godoy Cruz, que logró cerrar una negociación de alto impacto económico con un club europeo de primer nivel. Panathinaikos, habitual protagonista del fútbol griego y de torneos internacionales, apostó por la joya mendocina, convencido de su proyección y de su margen de crecimiento. Para el Expreso, la transferencia significa un ingreso determinante y una señal clara del valor de su trabajo formativo incluso en contextos deportivos exigentes.
El pase de Andino se suma a un listado histórico que tiene antecedentes de enorme peso y un denominador común: todas estas ventas se concretaron con los clubes involucrados militando en la segunda división del fútbol argentino. En 2011, Erik Lamela protagonizó la transferencia más alta surgida desde el ascenso cuando River Plate lo vendió a la Roma de Italia por 17 millones de euros, en un momento particularmente sensible para el club de Núñez, que atravesaba una de las etapas más difíciles de su historia deportiva.
Un año más tarde, en 2012, Paulo Dybala dejó Instituto de Córdoba para incorporarse al Palermo de Italia por 11.900.000 euros. Al igual que River y Godoy Cruz, el club cordobés competía en la segunda categoría, y logró concretar una operación que no solo marcó un récord institucional, sino que con el paso del tiempo se transformó en una de las ventas más emblemáticas del fútbol argentino, considerando la carrera posterior del delantero.
La transferencia de Santino Andino confirma que la Primera Nacional continúa siendo una vidriera válida y competitiva para el mercado internacional. Lejos de limitar la proyección de los futbolistas, la categoría sigue siendo observada por clubes europeos que priorizan el talento, la proyección y el potencial por encima del contexto inmediato.
Para Godoy Cruz, aunque acaba de descender, este traspaso no solo implica un salto económico, sino también un fuerte respaldo a su modelo de gestión y desarrollo. La presencia de Andino en el podio histórico junto a Lamela y Dybala refuerza una idea que atraviesa distintas épocas: el ascenso argentino, hoy la Primera Nacional, sigue siendo capaz de generar transferencias millonarias y futbolistas de nivel internacional.
Así, las tres ventas más caras realizadas desde la segunda categoría del fútbol argentino quedan unidas por un mismo rasgo distintivo y por una certeza que se mantiene vigente: el talento no entiende de divisiones y el ascenso sigue escribiendo capítulos de peso en la historia del mercado de pases.