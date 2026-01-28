Mel Gibson descolla en Netflix con la película más emocionante y letal de la plataforma

La película se apoya en un elenco potente encabezado por Frank Grillo, acompañado por Mel Gibson y Naomi Watts, quienes aportan carisma y solidez a una trama que, según la crítica, no se toma demasiado en serio, pero cumple con creces en espectáculo.

Con escenas de acción creativas, combates cuerpo a cuerpo y un ritmo vertiginoso, Un día más para morir se convirtió en una de las opciones más entretenidas para los fans de las series y películas de acción disponibles en Netflix, perfecta para una noche de puro entretenimiento.