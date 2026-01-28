Un día más para morir es una de las propuestas ideales para quienes buscan series y películas de acción sin pausa dentro del catálogo de Netflix. Dirigida por Joe Carnahan, la producción combina adrenalina, humor negro y ciencia ficción en una historia atrapante donde un exsoldado queda condenado a revivir el mismo día una y otra vez, enfrentándose a asesinos cada vez más letales mientras intenta romper el bucle temporal.
Mel Gibson descolla en Netflix con la película más emocionante y letal de la plataforma
La película se apoya en un elenco potente encabezado por Frank Grillo, acompañado por Mel Gibson y Naomi Watts, quienes aportan carisma y solidez a una trama que, según la crítica, no se toma demasiado en serio, pero cumple con creces en espectáculo.
Con escenas de acción creativas, combates cuerpo a cuerpo y un ritmo vertiginoso, Un día más para morir se convirtió en una de las opciones más entretenidas para los fans de las series y películas de acción disponibles en Netflix, perfecta para una noche de puro entretenimiento.
Netflix: de qué trata la película Un día más para morir
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Un día más para morir versa: "Atrapado en un bucle temporal que se repite sin cesar el día de su asesinato, un exagente de las fuerzas especiales debe descubrir el misterio que rodea su muerte temprana".
La película de Netflix cuenta la historia de Roy Pulver (Frank Grillo), un agente de las fuerzas especiales que ya se retiró, pero se ve obligado a vivir una y otra vez el bucle del día de su muerte. La trama de Un día más para morir sigue a Roy intentando descubrir el misterio que rodea su muerte temprana.
Netflix: tráiler de Un día más para morir
Reparto de Un día más para morir, película de Netflix
- Mel Gibson (Clive Ventor)
- Frank Grillo (Roy Pulver)
- Will Sasso (Brett)
- Naomi Watts (Jemma Wells)
- Annabelle Wallis (Alice)
- Ken Jeong (Jake)
- Mathilde Ollivier Gabrielle
Dónde ver la película Un día más para morir, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Un día más para morir se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Un día más para morir (Boss level) se puede ver en Hulu.
- España: la película Un día más para morir no está disponible en Netflix.