Juanfer Quintero brilló e hizo goles en River y el Monumental se rindió a sus pies

River se puso en ventaja antes de que termine el primer tiempo ante Gimnasia La Plata y estiró luego la distancia con un doblete de Juanfer Quintero.
En el estadio Monumental, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, el primer gol del partido fue convertido por el mediocampista colombiano, que pateó un gran tiro libre a los 40 minutos, el cual entró por el poste derecho del arquero Nelson Insfran.
En un tiro libre de su sello Juan Fernando Quintero pudo superar a Insfrán y poner el 1-0 de River sobre Gimnasia, con un remate que entró pegado al poste derecho del guardameta de 30 años.
Luego, a los 4' del complemento, el propio Quintero aprovechó un centro rasante desde la izquierda, llegó por el segundo palo y remató de primera, con un disparo seco que entró bajo, por el palo izquierdo de Insfran.
Remplazado por Maxi Salas y ovacionado por todo el estadio, Quintero tuvo otra gran noche en el Monumental e ilusiona a los hinchas de River.
Este miércoles en el Monumental Juanfer llegó a 120 partidos, 22 goles y 19 asistencias con la camiseta de River.