Juanfer Quintero brilló e hizo goles en River y el Monumental se rindió a sus pies

En el estadio Monumental, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, el primer gol del partido fue convertido por el mediocampista colombiano, que pateó un gran tiro libre a los 40 minutos, el cual entró por el poste derecho del arquero Nelson Insfran.

