Sebastián Villa "de vuelta en acción" en Independiente Rivadavia: cuándo será su retorno a las canchas

El extremo sumó fotos vestido con la nueva ropa aifit y siempre en contacto con la pelota. A ellas le sumó la frase: "De vuelta en acción", junto a los emojis de una batería recargada y dos rayos (los mismos que lució en su característica cinta de capitán).

Cuándo puede debutar Sebastián Villa

Luego de varios idas y vueltas, y de la licencia que le otorgó el club, Sebastián Villa retornó a la provincia de Mendoza en la previa del triunfo ante Atlético Tucumán en el Bautista Gargantini. Ese día, el pasado viernes, estuvo en uno de los palcos y fue ovacionado por los hinchas.

Ya entrenándose a la par del grupo y a disposición de Alfredo Berti, el colombiano podría volver a vestir la camiseta de Independiente Rivadavia el próximo martes, cuando la Lepra reciba en La Catedral a Sarmiento de Junín.

El Verde jugará la segunda fecha de la Zona B este jueves, cuando desde las 21.30 reciba a Banfield. Cabe recordar que en su debut, ante Argentinos Juniors, perdió por la mínima diferencia en La Paternal.