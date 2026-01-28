Inicio Ovación Fútbol Sebastián Villa
Sebastián Villa "de vuelta en acción" en Independiente Rivadavia: cuándo será su retorno a las canchas

Sebastián Villa dijo presente en las redes sociales mientras se prepara para volver a vestir la camiseta de Independiente Rivadavia. Cuándo volverá a jugar

Fabián Salamone
Fabián Salamone
La de Sebastián Villa fue, sin dudas, una de las novelas del mercado de pases. El colombiano, capitán y referente del Independiente Rivadavia que se coronó campeón de la Copa Argentina, continuará vistiendo la camiseta de la Lepra, al menos durante el primer semestre de la temporada 2026.

Tras su retorno, el 22 comenzó rápidamente con la puesta a punto para volver a brillar, cuanto antes, dentro del verde césped. En las últimas horas, mientras el equipo se encontraba en Buenos Aires (para el partido que terminó con triunfo ante Huracán), el futbolista realizó un posteo que enloqueció a los hinchas del Azul.

A través de su cuenta de Instagram, en la cual suele mostrarse muy activo tanto en posteos futbolísticos como de su vida privada, Sebastián Villa publicó un carrete con imágenes entrenándose en Ciudad Deportiva.

El extremo sumó fotos vestido con la nueva ropa aifit y siempre en contacto con la pelota. A ellas le sumó la frase: "De vuelta en acción", junto a los emojis de una batería recargada y dos rayos (los mismos que lució en su característica cinta de capitán).

Cuándo puede debutar Sebastián Villa

Luego de varios idas y vueltas, y de la licencia que le otorgó el club, Sebastián Villa retornó a la provincia de Mendoza en la previa del triunfo ante Atlético Tucumán en el Bautista Gargantini. Ese día, el pasado viernes, estuvo en uno de los palcos y fue ovacionado por los hinchas.

Ya entrenándose a la par del grupo y a disposición de Alfredo Berti, el colombiano podría volver a vestir la camiseta de Independiente Rivadavia el próximo martes, cuando la Lepra reciba en La Catedral a Sarmiento de Junín.

El Verde jugará la segunda fecha de la Zona B este jueves, cuando desde las 21.30 reciba a Banfield. Cabe recordar que en su debut, ante Argentinos Juniors, perdió por la mínima diferencia en La Paternal.

