"Luna de Nieve", el sorprendente fenómeno astronómico que podrá verse en todo el país

Ese día, el satélite natural alcanzará su plenitud a las 20:07 horas, según el sitio especializado Date and Time. Ese será el mejor momento de observación del evento.

Además de la belleza del fenómeno astronómico, muchas personas relacionan la Luna llena con cambios en el ánimo o incluso con cuestiones prácticas, algo que proviene sobre todo de la astrología.

fenomeno astronomico, luna de nieve Este fenómeno astronómico durará hasta la madrugada del otro día.

Más allá del término “Luna de Nieve”, este plenilunio también es llamado “Luna de Hambre”, ya que antiguamente, la escasez de alimentos era más severa durante esta época del año.

Ya lo sabes, si eres un fanático del cielo y quieres ver una hermosa Luna llena, todo lo que tienes que hacer es observar el próximo domingo.

Consejos a la hora de ver una Luna llena

Para observar la Luna llena, busca un lugar despejado y oscuro, lejos de la contaminación lumínica, preferiblemente durante su salida por el horizonte para mayor tamaño.

Aunque la Luna llena parece plana, utiliza binoculares para enfocarte en el "terminador" (la línea divisoria entre la luz y la sombra), donde los cráteres y montañas se ven mejor debido a las sombras largas.

La observación de este fenómeno astronómico requiere paciencia; lleva ropa adecuada para el clima nocturno y una silla cómoda para evitar la fatiga del cuello.