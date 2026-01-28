"Luna de Nieve", el sorprendente fenómeno astronómico que podrá verse en todo el país

El término "Luna de Nieve" es como se conoce a la primera luna llena del mes de febrero. Este, originario de las tribus nativas norteamericanas, hace referencia a las intensas nevadas y condiciones invernales severas en el hemisferio norte, lo que históricamente dificulta la caza.
Pese a su origen, este fenómeno astronómico podrá verse en nuestro país en los próximos días, ideal para quienes disfrutan ver el cielo por la noche.
"Luna de Nieve", el fenómeno astronómico que podrá verse en todo el país
La Luna llena de febrero 2026 se podrá ver el domingo 1 de febrero desde todo el país, y el satélite natural se mantendrá de esta forma hasta la madrugada del día siguiente.
Ese día, el satélite natural alcanzará su plenitud a las 20:07 horas, según el sitio especializado Date and Time. Ese será el mejor momento de observación del evento.
Además de la belleza del fenómeno astronómico, muchas personas relacionan la Luna llena con cambios en el ánimo o incluso con cuestiones prácticas, algo que proviene sobre todo de la astrología.
Más allá del término “Luna de Nieve”, este plenilunio también es llamado “Luna de Hambre”, ya que antiguamente, la escasez de alimentos era más severa durante esta época del año.
Ya lo sabes, si eres un fanático del cielo y quieres ver una hermosa Luna llena, todo lo que tienes que hacer es observar el próximo domingo.
Consejos a la hora de ver una Luna llena
Para observar la Luna llena, busca un lugar despejado y oscuro, lejos de la contaminación lumínica, preferiblemente durante su salida por el horizonte para mayor tamaño.
Aunque la Luna llena parece plana, utiliza binoculares para enfocarte en el "terminador" (la línea divisoria entre la luz y la sombra), donde los cráteres y montañas se ven mejor debido a las sombras largas.
La observación de este fenómeno astronómico requiere paciencia; lleva ropa adecuada para el clima nocturno y una silla cómoda para evitar la fatiga del cuello.