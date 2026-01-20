Inicio Sociedad Luna
Luna de Sangre

Por cuántos minutos estará roja la Luna en el cielo nocturno y cuándo podrá verse

Argentina será uno de los países privilegiados a la hora de ver a la Luna roja en el cielo nocturno. ¿Cuándo podrá verse?

Luciano Carluccio
Este eclipse tendrá visibilidad desde gran parte del planeta. 

Próximamente, un fenómeno astronómico extraordinario ocurrirá en el cielo nocturno, y lo cierto es que Argentina es uno de los países cuya observación será privilegiada. Se trata de la Luna de Sangre, conocida porque el satélite natural se tiñe de rojo por varios minutos.

Este eclipse, que se convertirá en uno de los más largos e impactantes de los próximos años, podrá ser observado por miles de millones de personas en todo el mundo y no volverá a repetirse en el cielo con estas características en al menos dos años.

fenomeno astronomico, luna de sangre.jpg
Este fenómeno astronómico no volverá a repetirse en al menos dos años.

Por cuántos minutos estará roja la Luna en el cielo nocturno

El denominado eclipse de Luna Roja tendrá lugar entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de marzo de 2026, cuando la Tierra se interponga por completo entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural.

Un eclipse lunar es un fenómeno astronómico que se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera tal que la Luna atraviesa la sombra de la Tierra.

Durante este tipo de eclipses, la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre nuestro satélite natural. Sin embargo, en esta ocasión, el tono del satélite será rojizo, dándole origen a la Luna de Sangre.

luna de sangre
La Luna de Sangre durar&aacute; m&aacute;s de 5 horas en total.&nbsp;

La Luna de Sangre durará más de 5 horas en total.

En concreto, y sin más rodeos, tienes que saber que la Luna podrá verse de color rojo durante 82 minutos, una cifra excepcional para un fenómeno astronómico de estas características.

Los detalles de un fenómeno astronómico único

  • Hasta 82 minutos de Luna completamente roja
  • Más de 5 horas de duración total (sumando fases parciales y penumbrales)
  • Visibilidad desde gran parte del planeta
  • Coloración rojiza intensa, influida por el polvo y las nubes de la atmósfera
  • Durante el eclipse, la Luna será visible a simple vista y mostrará tonalidades que irán del rojo oscuro al naranja cobrizo.

