Por cuántos minutos estará roja la Luna en el cielo nocturno y cuándo podrá verse

Este eclipse, que se convertirá en uno de los más largos e impactantes de los próximos años, podrá ser observado por miles de millones de personas en todo el mundo y no volverá a repetirse en el cielo con estas características en al menos dos años.

fenomeno astronomico, luna de sangre.jpg Este fenómeno astronómico no volverá a repetirse en al menos dos años.

Por cuántos minutos estará roja la Luna en el cielo nocturno

El denominado eclipse de Luna Roja tendrá lugar entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de marzo de 2026, cuando la Tierra se interponga por completo entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural.