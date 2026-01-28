Guerra total entre Mercado Libre y Temu

Frente a ello, la autoridad dictó una medida preventiva que obligaba a la plataforma china a cesar su publicidad. Esto incluía “toda publicidad efectuada en los canales digitales, propios o de terceros, y anuncios o mensajes promocionales engañosos”.

“Esta situación está estrictamente vinculada al cumplimiento de normas sobre publicidad engañosa y no tiene ninguna relación con la apertura de las importaciones, que Mercado Libre apoya. De hecho, ya ofrece productos importados en su plataforma a través de la categoría de compras internacionales”, señalaron desde Mercado Libre.

Y enfatizaron: “Mercado Libre compite con grandes jugadores en toda la región. La compañía opera en uno de los sectores más dinámicos y abiertos de la economía, donde coexisten plataformas globales, cadenas físicas, canales digitales y una enorme diversidad de empresas que ofrecen alternativas todos los días”.

Ahora, Temu reclamó ante la Justicia una medida cautelar que suspenda las actuaciones iniciadas. La causa quedó bajo la órbita de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

La denuncia de Mercado Libre llegó luego de que el gigante asiático armara una agresiva campaña para llegar a las redes sociales de los argentinos y cerrara una alianza con el operador logístico Andreani para distribuir los paquetes. Para julio, ya habían reportado cerca de 300.000 envíos mensuales, fundamentalmente de bijouterie, juguetes, accesorios y ropa.

Reglas iguales para todos

El año pasado, en paralelo a la denuncia de Mercado Libre, el presidente del unicornio de origen argentino, Juan Martín de la Serna, reclamó en el marco del foro ABECEB la necesidad de un marco normativo “igual para todos”.

mercado2

Frente al avance de Temu y Shein, y al advertir que el ingreso masivo de productos de bajo costo desde China genera “el riesgo de socavar el tejido productivo local”, de la Serna dijo: “Es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten. Las regulaciones son muy importantes, tanto en las finanzas como en el comercio”.

Un mes después, quien tomó la posta de la denuncia fue el propio Marcos Galperin, quien aseguró en una entrevista con el medio Bloomberg: “Se podría argumentar que es injusto para el gran minorista que declara y paga impuestos”. Si bien agregó: “Pero no nos corresponde a nosotros presionar a los gobiernos para lograrlo”.

En tanto, el panorama regional muestra señales de ajuste: México, Chile y Uruguay avanzaron con regulaciones para las importaciones de productos de bajo valor provenientes de China, con el objetivo de proteger al comercio local. La Argentina, por su parte, todavía no tomó medidas específicas en esa línea.

Fuente: lanacion.com.ar