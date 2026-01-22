Bill Gates lanzó una predicción sobre la Tercera Guerra Mundial

Ante la velocidad vertiginosa con la que evoluciona la tecnología, Bill Gates propuso la implementación urgente de medidas de control global. Su idea central gira en torno a la creación de un organismo internacional especializado, similar al que regula la energía atómica, pero enfocado exclusivamente en supervisar el desarrollo y uso de la inteligencia artificial para evitar un desastre.

Un escenario de guerra con armas invisibles

bill gates.jpg Bill Gates ya lanzó fuertes declaraciones sobre el futuro.

La preocupación del empresario radica en la capacidad de daño que poseen los ciberataques masivos. Una ofensiva bien coordinada en el ciberespacio podría colapsar infraestructuras críticas, alterar sistemas financieros y sumir a naciones enteras en el caos social y económico sin disparar una sola bala convencional. La predicción incluye también el temor a que la tecnología facilite el diseño de ataques bioterroristas o nucleares.

La postura de Bill Gates se diferencia de quienes piden detener el avance tecnológico; él aboga por la preparación y la regulación. Otros referentes del sector, como Elon Musk, coincidieron en que la competencia desmedida por la supremacía en inteligencia artificial podría ser el detonante de una guerra mundial. El tiempo para establecer protocolos de seguridad efectivos, según advirtió el magnate, es un recurso que se agota rápidamente.