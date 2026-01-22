Otro accidente de un tren con heridos en España: es el cuarto choque ferroviario en apenas 4 días

Este incidente evidencia un riesgo creciente en algunas rutas, donde la presencia de maquinaria cerca de las vías y la supervisión insuficiente de las obras se suman a factores externos como el clima y el tráfico ferroviario intenso.

Los bomberos evacuaron a los pasajeros del tren después del accidente

Una semana marcada por accidentes ferroviarios

El choque en Cartagena se enmarca en una serie de accidentes ferroviarios que han puesto en alerta a todo el país. La seguridad en las vías españolas se encuentra bajo la mirada pública y profesional tras los incidentes de los últimos días:

Adamuz (Córdoba): el choque entre trenes de alta velocidad dejó decenas de muertos y heridos. Las autoridades continúan buscando desaparecidos y evaluando daños materiales. Este suceso ha reabierto el debate sobre la infraestructura y los protocolos de seguridad en trenes de alta velocidad , y expertos piden auditorías más frecuentes y sistemas de prevención más avanzados.

un convoy de Rodalies descarriló después de que un muro de contención colapsara sobre las vías a causa de las intensas lluvias. El incidente provocó al menos una muerte y múltiples heridos , y generó retrasos prolongados en la red regional. Las lluvias y las condiciones climáticas extremas se suman como un factor crítico a la seguridad ferroviaria, especialmente en zonas donde las obras de contención y mantenimiento no se actualizan con regularidad.

Otras incidencias menores: además de la colisión con la grúa, se registraron otros siniestros sin víctimas graves, pero que igualmente han afectado la percepción de seguridad de los usuarios. Esto incluye pequeños descarrilamientos y choques con obstáculos menores en varias líneas, lo que evidencia que la combinación de infraestructura antigua, mantenimiento irregular y factores externos sigue generando riesgos.

En conjunto, estos hechos han generado preocupación tanto en la población como entre los sindicatos del sector ferroviario, que alertan sobre la falta de inversión y control en algunas líneas, especialmente aquellas que combinan tráfico de pasajeros y mercancías o que atraviesan zonas con obras en curso.

Al menos 43 personas murieron luego del choque en Adamuz.

La sucesión de accidentes ha motivado respuestas inmediatas de sindicatos, autoridades y operadores ferroviarios. El sindicato de maquinistas Semaf anunció una huelga de tres días para febrero, con el objetivo de presionar por mayores medidas de seguridad y mejores condiciones laborales.

Por su parte, las autoridades ferroviarias han indicado que cada accidente está siendo investigado de manera individual, aunque reconocen la preocupación generalizada por la seguridad de la red y la necesidad de reforzar protocolos. En especial, destacan que la presencia de maquinaria no autorizada en la vía fue determinante en el accidente de Cartagena, mientras que en otros incidentes recientes factores como lluvias intensas, fallas en estructuras de contención y el estado de las vías están siendo evaluados.

Expertos en transporte y seguridad ferroviaria consideran que es urgente implementar sistemas de monitoreo más estrictos, revisar la normativa de obras cercanas a las vías y actualizar los protocolos de mantenimiento preventivo, para evitar que sucesos similares se repitan. Asimismo, los usuarios reclaman información clara y rápida sobre incidentes y alternativas de transporte, para minimizar riesgos y retrasos.

La colisión del tren con la grúa en Cartagena, aunque dejó solo heridos leves, es un reflejo de una tendencia preocupante de accidentes ferroviarios en España en los últimos días. Las autoridades aseguran que se están tomando medidas y realizando investigaciones, mientras sindicatos y expertos insisten en la necesidad de acciones concretas para reforzar la seguridad de los pasajeros y del personal ferroviario.