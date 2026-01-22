Javier Milei participó del lanzamiento del Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump

Trump agrego que "como presidente, puse fin a esas ocho guerras en nueve meses, incluyendo Camboya y Tailandia. Y, por cierto, muchos de los líderes están aquí. Kosovo y Serbia, la República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía. Estamos trabajando en eso ahora mismo”.

Javier Milei en el Consejo de la Paz

Javier Mieli participa de la formalización del Consejo de la Paz impulsado por su par republicano, con el objetivo declarado de avanzar en iniciativas para promover la paz en la Franja de Gaza. La delegación que acompaña a Milei está integrada por los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

milei trump3

Tras la firma del acta fundacional del organismo en Davos, Milei prevé una agenda de entrevistas con medios internacionales: la primera con la agencia Bloomberg y luego con The Economist, en un diálogo con su editora en jefe, Zanny Minton Beddoes. Finalmente, a las 18 (14 en la Argentina), el mandatario emprenderá el regreso al país.

Qué es el “Consejo de la Paz” que impulsa Donald Trump

El objetivo formal del Consejo de la Paz es impulsar un marco de negociación permanente para alcanzar un alto el fuego duradero y una salida política al conflicto en Medio Oriente, con foco inmediato en Gaza y en la frontera norte de Israel. Trump aseguró que la iniciativa apunta a “romper años de parálisis diplomática” y a conformar una mesa reducida de líderes con capacidad real de presión sobre las partes en conflicto.

trump3 La firma fundacional del Consejo de la Paz.

Sin embargo, en los pasillos del Foro de Davos varios diplomáticos coinciden en que el alcance del Consejo de la Paz excede ampliamente el expediente israelí-palestino. Trump pretende utilizarlo como plataforma política y estratégica para consolidar un bloque de países alineados con Washington frente a China, Rusia e Irán, y como contrapeso operativo a organismos multilaterales tradicionales como la ONU, a los que volvió a criticar por su “ineficiencia crónica”.

En ese contexto, la presencia de Javier Milei no pasa inadvertida. Trump elogió públicamente al presidente argentino por su “claridad ideológica” y por su respaldo explícito a Israel y a Estados Unidos. Fuentes diplomáticas señalan que Milei busca posicionar a la Argentina como socio preferente extra-OTAN y ganar peso político en un eventual rediseño de las alianzas occidentales. De hecho, la invitación personal del ocupante de la Casa Blanca exime a la Argentina del pago de U$S 1.000 millones previsto como aporte de ingreso y mantenimiento del Consejo.

La inclusión de Erdogan, un actor clave pero ambiguo en el tablero regional, y de Netanyahu, en plena presión internacional por la ofensiva militar en Gaza. Para Trump, ambos son piezas indispensables si quiere construir un acuerdo que no quede en meras declaraciones.

Además de Medio Oriente, el Consejo de la Paz tendrá bajo análisis otros focos calientes: Ucrania, el Mar Rojo, Taiwán y el problema europeo del momento: Groenlandia.

Trump dejó en claro que su ambición es mayor: busca erigirse en el árbitro central de los grandes conflictos del siglo XXI y redefinir las reglas de juego de la seguridad global bajo liderazgo estadounidense.