Donald Trump reveló un principio de acuerdo con la OTAN relacionado con Groenlandia

Los planes dde Donald Trump para Groenlandia

“Vamos a trabajar juntos en algo relacionado con el Ártico en su conjunto, pero también con Groenlandia. Y tiene que ver con la seguridad, una gran seguridad, una seguridad sólida y otras cuestiones”, dijo, citado por CBS News.

Trump se negó a proporcionar detalles del marco, afirmando que “es un poco complejo” y que Estados Unidos “lo explicará más adelante”. Sin embargo, señaló que el acuerdo sería “eterno”.

“Es el tipo de acuerdo que quería poder hacer”, dijo Trump a CNBC.

En su publicación en Truth Social, afirmó que las conversaciones sobre el escudo antimisiles continuarán.

Se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia. Se proporcionará más información a medida que avancen las conversaciones. El vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y otros, según sea necesario, serán responsables de las negociaciones. Me reportarán directamente

Rutte agradeció a Trump por “lograr que los europeos y Canadá realmente den un paso adelante” en sus contribuciones a la alianza militar, según la cadena CNN

También le dijo a Trump que desde la fundación de la OTAN había existido “una molestia”: “que los europeos no pagaban lo mismo que pagaba Estados Unidos”.

Rutte agradeció a Trump por su trabajo en el compromiso de 2025 asumido por los miembros de la OTAN de contribuir con el 5 % de su PIB al gasto en defensa o seguridad para 2035, y señaló que los países de la alianza habían sufrido un alto costo humano al luchar junto a Estados Unidos en Afganistán.

Agregó que Estados Unidos tiene una “garantía absoluta” de que los aliados de la OTAN acudirían en su ayuda si fuera atacado.

Trump sostuvo que Estados Unidos debe ser el propietario de Groenlandia

Previamente, Trump se dirigió a la reunión anual de líderes mundiales en el Foro Económico Mundial de Davos y reiteró su insistencia en que Estados Unidos debe ser el propietario del territorio danés semiautónomo por razones de seguridad.

Sin embargo, por primera vez, descartó el uso de la fuerza militar para tomar el control de la isla y afirmó que, en cambio, buscaba negociaciones inmediatas sobre el territorio.

Durante el fin de semana, Trump amenazó con imponer aranceles del 10% a ocho países europeos que se opusieron a su iniciativa sobre Groenlandia a partir del próximo mes, y afirmó que el arancel aumentaría al 25% si Estados Unidos no adquiría la isla.

Los países que iban a estar alcanzados con la medida arancelaria eran Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

La amenaza de una guerra comercial con aliados de larga data causó conmoción en las capitales europeas, y los líderes se apresuraron a abordar la amenaza y defender la autonomía de Groenlandia y Dinamarca antes de reunirse en Davos.

Trump ha argumentado que la posesión de Groenlandia es crucial para completar su escudo antimisiles “Cúpula Dorada”, y que la OTAN debería respaldar su adquisición del territorio para defenderse de Rusia y China.